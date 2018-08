The Young Dudes - David Bowie Tribute Show am 12.01.19 live im Roxy Flensburg

In seiner über drei Jahrzehnte andauernden Karriere bestimmte David Robert Jones, besser bekannt als David Bowie, wie nur Wenige vor oder nach ihm den Begriff der Popmusik mit und verfasste dabei die Songs, die zum Soundtrack ganzer Generationen werden sollten.



Bis zu seinem überraschenden Tod im Jahr 2016 sprengte er, ausgestattet mit einem untrüglichen Gespür für Trends und einer klaren musikalischen Vision vor Augen, immer wieder Genregrenzen an deren Festlegung er meist zuvor selbst beteiligt war, und entwickelte sich so zu einer der prägendsten und wichtigsten Figuren der jüngeren Musikgeschichte.



Bowies Facettenreichtum spiegelt sich auch in der stilistischen Bandbreite seines Schaffens: So spielte er in den Siebzigern Gitarren lastigen Rock und wendete sich in den Achtzigern intensiv synthetischen Sounds zu; er experimentierte in den Neunzigern mit Drum’n’Bass und näherte sich mit seinem letzten Album dem zeitgenössischen Jazz, indem er eine junge Gruppe ihrer experimentierfreudigsten Vertreter als seine finale Band engagierte.



Der Name David Bowie steht ein Stück weit sinnbildlich für musikalische Weiterentwicklung, den Mut, immer wieder Neues auszuprobieren und nicht zuletzt die unbedingte Absage an künstlerischen Stillstand – Und genau diese Leidenschaft und Dringlichkeit lassen seine Musik bis heute zeitlos und bedeutsam erscheinen.



Im Sommer 2016 fanden sich sechs junge Musikstudenten des Instituts für Musik Osnabrück im Rahmen ihres Studiums zusammen, um gemeinsam ihre Lieblingssongs von Bowie zu spielen und auf die Bühne zu bringen. Nach den ersten erfolgreichen Konzerten und viel positiver Rückmeldung wurde schnell der Entschluss gefasst, die Band „The Young Dudes“ jetzt erst so richtig anzugehen und ab dem Frühjahr 2018 die Bühnen Deutschlands mit einer unvergleichlichen Show zu erobern.



Kommen am 12.01.2019



> > > > nach Flensburg !!!

> > >

> > > > ins

> > > > Roxy Concerts

> > > > Mergenthalerstr.6

> > > > 24941 Flensburg

> > > >

> > > > Vorverkauf : 14 Euro

> > > > Abendkasse : 19 Euro



Einlass: 20 Uhr



Beginn: 21 Uhr



Hotline: 0461-1687999 , 0461-1687998 , 0461-588120



Vorverkaufstellen :



alle Moin Moin VVK-Stellen, Komm4Buy , Paschis Kiosk, Roxy Concerts



und natürlich auch im Internet !



auf www.billetnet.dk für unseren dänischen Gäste



www.ticketmaster.de, www.hekticket.de, www.eventim.de



und natürlich auf www.roxy-concerts.de

