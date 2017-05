The Doors Alive, live am 26.10.17 im Roxy Concerts

THE DOORS ALIVE reproduzieren den Sound und das Aussehen der „The Doors“ in einer beeindruckenden Echtheit. Sie spiegeln die Seele und Magie eines 1960er Jahre Doors-Konzertes wieder, mit Hits wie "Light My Fire", "When The Music's Over", "Riders On The Storm", „The End“ und vielen mehr. So nah am Original, dass das Vermächtnis großer Songs uneingeschränkt aufblüht. THE DOORS ALIVE faszinieren ihr Publikum weltweit und haben vor allem in England unzählige ausverkaufte Konzerte gespielt. Nun kommen sie endlich nach Deutschland, um auch hier ihr Publikum zu begeistern.



Kommt am 26.10.17



- nach Flensburg !!!

-

- ins

- Roxy Concerts

- Mergenthalerstr.6

- 24941 Flensburg



- Vorverkauf : 14 Euro

- Abendkasse : 21 Euro



Einlass : 19:00 Uhr

Beginn : 20:00 Uhr



hotline : 0461-1687999 , 0461-1687998 , 0461-588120



Vorverkaufstellen :



Überall wo es Tickets zu kaufen gibt …

alle Moin Moin vvk-stellen , Komm4Buy Friesische Straße



und natürlich auch im internet !



über : www.billetnet.dk für unsere dänischen Gäste



WWW.Ticketmaster.de und WWW.hekticket.de



sowie auf unserer Homepage über den Roxy-Ticket-Shop



www.roxy-concerts.de





