THE WALTONS aus Berlin ! Eine Legende meldet sich zurück!

Die WALTONS aus Berlin sind die Cowpunk-Legende schlechthin. 1983 gegründet setzten sie bereits im darauffolgenden Jahr mit ihrer ersten Veröffentlichung ‘Here comes the real Western Rockabilly!’ (EP /Vinyl Boogie) den ersten Meilenstein im Genre. Der darauf enthaltene ‘Waltons Square’ avancierte in kürzester Zeit über die Grenzen hinaus zur Hymne in der Szene.



Live machten sich die WALTONS mit ‘schon fast gehässiger Spielfreude’ (Freiburger Stadtanzeiger) sehr schnell einen Namen als charismatischer Konzertact. Es folgten zwei legendäre Longplayer ‘Goin’ Rodeo’ (Korea/EFA Rec) und ‘Thank God for the WALTONS' (SVP Rebel Rec) bis 1989 das Album ‘Truck me harder’ (SPV Steamhammer Rec) den Cowpunk revolutionierte, und sich sogar kurze Zeit in den Charts aufgehalten hat.



Zu dieser Zeit in den späten 80ern haben die WALTONS einige Konzerte unter falschem Namen und ohne Spielerlaubnis in Ost-Berlin hinter dem sogenannten eisernen Vorhang gegeben, was jetzt Teil einer 'arte'-Dokumentation geworden ist, und voraussichtlich im Sommer 2018 ausgestrahlt wird. Zeitgleich waren die WALTONS eine der ersten Bands, die das Wacken Open Air mit etablierten, das mittlerweile größte Heavy Metal Festival der Welt, auf dem sie in diesem Sommer (2018) auch wieder auftreten werden.



1990 waren sie mit den ‘Stray Cats’ auf Deutschland -Tournee. 1991 wurde das ‘Thrust of the Vile’-Album (SPV Steamhammer Rec) in Nashville/Tennessee aufgenommen. 1992 folgte die ‘Remain in Rust’ (SPV Steamhammer Rec), von Charlie Bauerfeind produziert, und wiederum innovativ Geschichte schreibend. Die Zusammenarbeit mit SPV endete 1995 mit dem Coveralbum ‘Essential Country Bullshit’, auf dem u.a. Bela B von den ‘Ärzten’ den Dolly Parton Klassiker ‘Stand by your man’ bringt. 1996 komponierten die WALTONS für die Berliner Symphoniker ein Requiem für Band, Chor und Orchester und bestritten als ‘Gang of Wrath’ mit den Symphonikern die Uraufführung in der Berliner Philharmonie.



Ihr Comeback feierten die WALTONS 2004 mit dem bahnbrechend legendärem Album ‘The Spirit of Cowpunk’ (Part Records), und der gleichnamigen ausgedehnten Deutschland-Tour. Mit der Heavy-Metal-Ikone Harris Johns produzierten sie vier Jahre später das ‘Western Cowpunk Association’ Album.



2011 erlag der Drummer Jani-Boy einem Krebsleiden, und die Band war drei Jahre lang paralysiert.



Seit 2014 agieren die WALTONS mit John-Boy’s Sohn Marlon als Drummer, und sind live nach wie vor eine absolute Bank. Folgerichtig wird 2018 ein neues Album erscheinen mit dem Titel ‚Back in the saddle’, und das ist es was sie sind.



Besetzung



John-Boy Walton (Bene): Gitarre/Leadvocal



Hatto Doc Walton: Bass/Vocal



Marlon Kid Walton: Drums/Vocal



Kommen am 10.11.18



nach Flensburg !!!

ins

Roxy Concerts

Mergenthalerstr.6

24941 Flensburg

Vorverkauf : 18 Euro

Abendkasse : 25 Euro



Einlass : 20:00 Uhr



Beginn : 21:00 Uhr



Hotline : 0461-1687999 , 0461-1687998 , 0461-588120



Vorverkaufstellen :



Überall wo es Tickets zu kaufen gibt …

alle Moin Moin vvk-stellen , Komm4Buy Friesische Straße und in Paschis Kiosk (Harrisleer Straße 39)



und natürlich auch im Internet !



über : www.billetnet.dk für unsere dänischen Gäste



WWW.Ticketmaster.de und WWW.hekticket.de



und auf www.roxy-concerts.de

