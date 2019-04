Pressemitteilung BoxID: 747128 (Roxy-Concerts)

"RePolice"

„Roxanne“, „Message in a botle“, „Every breath you take“, “De do do do, de da da da”, “So lonely” oder “Walking on the moon” – wer kennt sie nicht? Das sind die Nr. 1 Hits von „The Police“. Die Songs begeistern Menschen auf der ganzen Welt. Im Jahr 2007 haben „The Police" noch einmal eine spektakuläre Reunion-Tour gegeben: Die „Certfable-Tour“. Dieses Konzert nehmen sich die Jungs von „RePolice“ als Grundlage für ihre einmalige, energiegeladene Show.



„Bei diesem Konzert wurden damals die Songs komplet neu arrangiert“, sagt Max Andresen. „Die Songs haben den gleichen Charme wie auf den bekannten Studio Versionen, haben aber mehr Charakter.“ Er ist einer der drei nordfriesischen Musiker, die der Band „RePolice“ angehören. Sie möchten dem Publikum die gleiche Energie und das unglaubliche Gefühl geben, welches man bei einem Konzert ihrer großen Vorbilder erleben durfe. Und das gelingt ihnen nahezu perfekt!



Wer die Augen schließt könnte meinen die drei Police-Männer wären zurück. Nicht nur der Sound und die Energie bewegen sich so nah am Original, dass selbst der geschulte Police Fan genau hinhören muss, auch Sebastans Stmme überzeugt die Liebhaber!



„RePolice“ - das sind Sebastan Jannsen (Bass, Vocals), Max Andresen (Gitarre, Vocals) und Helge Worden (Schlagzeug, Vocals). Die drei machen schon lange Musik und kennen sich von gemeinsamen Gigs in verschiedenen Bands. Sebastan und Helge kennt man aus Bands wie den „Tonados“, „Björn Paulsen“, „Tin Lizzy“ oder „Kramer“ und haben bereits bei bekannten Musikgrößen wie „Unheilig“, „Santano“, „Uriah Heep“ und „Golden Earing“ als Vorgruppe gespielt. Auch Max Andresen kann auf eine lange musikalische Laufahn zurückschauen und ist die Entdeckung an der Gitarre!



Dank einer sympathischen Bühnenshow und einem populären Programm werden auch die weniger fanatschen Police-Liebhaber nach wenigen Takten den Chor verstärken: „Sending out an S.O.S“!

