Rammstein Jam, live am 04.04.2020 live im Roxy Flensburg

Rammstein Jam ist nicht nur ein etablierter, sondern auch ein begehrter Name in der Tribute-Szene, wo sie ihre eigene Nische gefunden haben.



Gäste sowie Presse sind begeistert von der starken Bühnenshow, wo sich die Band sehr nah an das Original hält, mit einer innovativen Pyro und Bühnenshow



Die Coolness, die Musiker und die beeindruckende Show sind der Hauptgrund, warum die Band als eine der besten Tribute-Bands Dänemarks gilt.



„Diese Band is Dänemarks beste und coolste Tribute-Band !!! Hurra für Rammstein Jam!!!“ - Danish Road Crew



"Wenn Till nicht länger singen will, kann der Liedsänger von Rammstein Jam übernehmen" - Rockzeit



Kommen am 04.04.2020



nach Flensburg !!!



ins

Roxy Concerts

Mergenthalerstr.6

24941 Flensburg



Vorverkauf : 14 Euro

Abendkasse : 19 Euro



Einlass : 20 Uhr

Beginn : 21 Uhr



hotline : 0461-1687999 , 0461-1687998 , 0461-588120



Vorverkaufstellen :

alle Moin Moin VVK-Stellen, Komm4Buy , Paschis Kiosk, Roxy Concerts und natürlich auch im Internet ! über : www.billetnet.dk für unseren dänischen Gäste www.Ticketmaster.de, www.hekticket.de, www.eventim.de und natürlich auf www.roxy-concerts.de

