Me the Tiger, live am 10.09.17 im Roxy Concerts

Der schwefelhaltige, beißende und alles zerfressende Kupferdampf, der langsam aufgestiegen war, hat jedes Lebewesen in seiner näheren Umgebung getötet. Viele Menschen sind an den Vergiftungen gestorben, und sogar heute noch sind viele Seen und Wälder um das schwedische Falun vergiftet.



Geprägt von dieser historischen Industrieumgebung, gründeten Gabriella Åström (Vocals & Synth), Tobias Andersson (Synth & Guitar) und Jonas Martinsson (Drums) im Jahre 2012 die Elektro-Pop Band ME THE TIGER.



Die Band produziert einen elektronisch treibenden Sound, voller Energie und Melancholie. Der herausragende Fokus liegt dabei ganz besonders auf den starken Refrains. ME THE TIGER repräsentieren eine neue Generation elektronischer Musik, sie sind ein frischer Wind in der festgefahrenen elektronischen Musik-Szene.



Die Texte sowie die Message sind ein zentraler Teil von ME THE TIGER. In einer Zeit, in der der Individualismus gedeiht, will die Band die Solidaritätswerte hervorheben und zu einer besseren und freundlicheren Gesellschaft beitragen:



ME THE TIGER zu unterstützen bedeutet nicht nur, dass man Teil des herzzerreißenden Sounds ihres fantastischen Elektro-Pop Albums "VITRIOLIC" wird. Nein, man wird auch Teil ihrer energiegeladenen und lebendigen Live-Shows. Zusammen mit der Band unterstützt man eine starke, selbstbewusste und aufrichtige Stimme in der Gesellschaft.



ME THE TIGER sind 50% Musik und 50% soziale Verantwortung!



"Stehe für das ein woran du glaubst und stehe zu deinen Werten, sonst wird die Gesellschaft von innen heraus zerfallen. Wir leben in einer Gemeinschaft und wir haben eine gemeinsame Verantwortung, füreinander - unabhängig von Gesellschaftsschicht, ethnischer Zugehörigkeit oder Geschlecht."



Kommt am 10.09.17

- nach Flensburg !!!

-

- ins

- Roxy Concerts

- Mergenthalerstr.6

- 24941 Flensburg



- Vorverkauf : 15 Euro

- Abendkasse : 19 Euro

Einlass : 19:00 Uhr

Beginn : 20:00 Uhr



hotline : 0461-1687999 , 0461-1687998 , 0461-588120



Vorverkaufstellen :



Überall wo es Tickets zu kaufen gibt …

alle Moin Moin vvk-stellen , Komm4Buy Friesische Straße



und natürlich auch im internet !



über : www.billetnet.dk für unsere dänischen Gäste



WWW.Ticketmaster.de und WWW.hekticket.de



sowie auf unserer Homepage über den Roxy-Ticket-Shop www.roxy-concerts.de

