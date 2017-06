Fantasy Revival mit DJ Manni, am 25.11.17 im Roxy Concerts

Seit über 40 Jahren ist Dj Manni unterwegs. Die 90er Jahre seine Zeit im Fantasy am 6.Dezember 1991 fing alles an und das weit über 10 Jahre. An diesem Abend werden alle die damals dabei gewesen sind auf Ihre kosten kommen. Manni fing mit weit unter 100 Gästen an und füllte das Fantasy später mit weit über 1000 Gästen.



Teilt diese Veranstaltung und sagt es allen weiter. Ein Abend noch mal in die 90er Jahre zürück mit dem KULT DJ MANNI ..

Alt aber geil !!!!!!!!!



Kommt am 25.11.17



nach Flensburg !!!



ins

Roxy Concerts

Mergenthalerstr.6

24941 Flensburg



Vorverkauf : 06 Euro

Abendkasse : 09 Euro



Einlass : 22 Uhr

Beginn : 22 Uhr



hotline : 0461-1687999 , 0461-1687998 , 0461-588120



Vorverkaufstellen :



Überall wo es Tickets zu kaufen gibt …

alle Moin Moin vvk-stellen , Komm4Buy Friesische Straße



und natürlich auch im internet !

über : www.billetnet.dk für unsere dänischen Gäste



WWW.Ticketmaster.de und WWW.hekticket.de

sowie auf unserer Homepage über den Roxy-Ticket-Shop

www.roxy-concerts.de





Roxy-Concerts





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren