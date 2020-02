Pressemitteilung BoxID: 788371 (Roundtable Human Rights in Tourism e.V)

Neues Online-Tool: Geschäftsbezogene menschenrechtliche Auswirkungen in der touristischen Lieferkette systematisch erfassen

Im Rahmen der ITB 2020 stellt der Roundtable Human Rights in Tourism ein neues Online-Tool zur Durchführung einer menschenrechlichen Risiko- und Wirkungsanalyse in Zielgebieten für die Reisebranche vor.



Analyse menschenrechtlicher Risiken in der Lieferkette



Die Bewertung unternehmensspezifischer Menschenrechtsrisiken und -auswirkungen entlang der Wertschöpfungskette ist ein wichtiger Schritt in der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht von Wirtschaftsunternehmen.



Der Roundtable Human Rights in Tourism unterstützt Reiseveranstalter mit seinem frei verfügbaren „Get Started“ Online-Tool dabei, ihre Lieferkette in Bezug auf menschenrechtliche Risiken und Auswirkungen zu analysieren, und individuelle Maßnahmen zu entwickeln, um diese einzudämmen.



Viele reale Fallbeispiele, Vorlagen und Ressourcen unterstützen Reiseveranstalter bei der Risikoanalyse, der Definition vorrangiger Themen und der Planung individueller geeigneter Maßnahmen: www.humanrights-in-tourism.net/get-started



Erfassung menschenrechtlicher Wirkungen in Destinationen



Eine Maßnahme, um ein genaueres Verständnis des menschenrechtlichen Kontexts der Geschäftstätigkeiten und -beziehungen in einer Destination zu erhalten, ist die Durchführung einer menschenrechtlichen Folgenabschätzung (Human Rights Impact Assessment – HRIA) in einem Zielgebiet. Das „Get Started“-Tool wurde nun mit einer Schritt-für-Schritt Anleitung zur Vorbereitung und Durchführung eines solchen Impact Assessments erweitert.



Ein HRIA vermittelt und identifiziert potenzielle und tatsächliche Wirkungen der unternehmerischen Tätigkeit oder der lokalen Geschäftspartner entlang der Wertschöpfungskette. Dabei werden verschiedene lokale Stakeholder und Akteure aktiv befragt und einbezogen.



Das Tool folgt einer international anerkannten Methodik, hilft bei der Priorisierung eines Landes zur Durchführung des HRIA und liefert eine konkrete und übersichtliche Anleitung zur systematischen Planung und Durchführung eines Vor-Ort-Assessments mit zahlreichen Vorlagen und Fragebögen zum Download. In einem internen Login-Bereich können Reiseveranstalter individuell ihre relevanten geschäftsbezogenen Daten auswerten und ihre Folgenabschätzung vorbereiten. Es gibt zudem Anregungen, wie man einen Aktionsplan erstellen und unter Einbezug der lokalen Akteure und Rechteinhaber umsetzen kann. www.humanrights-in-tourism.net/human-rights-impact-assessment



Pilotprojekt in Thailand und Myanmar



Begleitend zur Entwicklung des Online-Tools wurde ein exemplarisches HRIA in Myanmar und Thailand im September 2019 durchgeführt.



Auf dem Panel „Human Rights in Practice: Assessing social impacts in the tourism value chain“ am Mittwoch, den 4.3.2020 von 15 bis 16 Uhr auf der Hauptbühne in Halle 4.1 stellt der Roundtable Human Rights in Tourism das Online-Tool und erste Ergebnisse des Pilot-Projekts zur Bewertung sozialer Auswirkungen entlang der touristischen Wertschöpfungskette in Myanmar und Thailand vor, und diskutiert diese mit seinen Panel-Teilnehmern aus Myanmar und Europa.



Die Methodik sowie Ergebnisse des Assessments werden in einem Bericht auf der Webseite des Roundtable veröffentlicht. Momentan werden erste Folgemaßnahmen mit internationalen und lokalen Stakeholdern geplant.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (