Endlich Frühling, frischer Spargel ...

… und dazu Blanchet. Spargel-Zeit ist Blanchet Zeit - mit Beginn der Frühlings-Saison steht die Verbindung von Blanchet Weißweinen und unkompliziertem Spargel-Genuss drinnen und draußen in geselliger Runde mit guten Freunden im Mittelpunkt. Tulpen, die ersten Sonnenstrahlen und Rhabarber gehören genauso zum Frühling wie ein erfrischendes Glas Blanc de Blancs Trocken zu einem schmackhaften Spargel-Gericht. Auch in diesem Jahr sorgen wieder viele herzhafte und besondere Spargel-Rezepte für Genussmomente und Kochinspirationen. Von saftigen Spargel-Burgern mit Avocadocreme über knusprigen Spargel in Parmesanhülle bis zu süßem Spargel-Eis bietet Blanchet für jeden Geschmack und jeden Anlass Rezeptideen und den dazu passenden Wein. Egal ob Blanc de Blancs oder Chardonnay, die Blanchet Weißweine sind die ideale Ergänzung für frühlingshafte Geschmackserlebnisse.



Auch für alle, die nicht nur Fans des klassischen Weingenusses sind, sondern den Wein etwas abgewandelt genießen wollen, kreiert Blanchet in diesem Frühling wieder vielseitige und fruchtige Drink-Rezepte, die für jeden Geschmack etwas bieten. Ob Rosé-, Weiß-, oder Rotwein - Blanchet steht für den unkomplizierten Weingenuss und hat durch seine sieben verschiedenen Wein-Varianten die besten Voraussetzungen für vielseitige und besonders schmackhafte Drinks.



Im Zuge der dazugehörigen Influencer-Kampagne werden frühlingshafte Rezepte erstellt, die auf der Homepage sowie den Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook weitere Inspirationen rund um die gemeinsame Zubereitung und den Genuss von Spargel geben. Abgerundet wird das Frühlingserlebnis durch tolle DIYs, die frischen Wind in die eigenen vier Wände bringen. Dazu geben kreative Influencer ausgefallene Inspirationen und zeigen beispielsweise, wie aus leeren Blanchet Weinflaschen raffinierte Blumenvasen für eine individuelle Tischdekoration gebastelt werden können.



Von März bis Mai findet zudem eine groß angelegte und aufmerksamkeitsstarke POS-Aktion statt. Neben XXL-Platzierungen mit einer ansprechenden Verlosung gibt es emotionale Displays mit einem Spargel-Eckplakat für die direkte Verbindung zum Spargelgenuss am POS. Aufsteller mit leckeren, unkomplizierten Rezeptkarten rund um das Thema "Endlich Frühling, frischer Spargel … und dazu Blanchet" und inspirierende DIYs verknüpfen die Marke mit Geselligkeit, Kreativität und Genussmomenten. Damit sollen die Verbraucher auch abseits der unmittelbaren Produktwelt die Marke als Inspirationsgeber wahrnehmen, erleben und sie untrennbar mit Spargelgenuss verbinden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren