Kuschelwinter auf dem Südtiroler Bauernhof

Im Winter kehrt Ruhe ein auf den Südtiroler Urlaubs-Bauernhöfen der Marke „Roter Hahn“. Dann wird gemeinsam mit den Gastgebern gekocht, gebastelt und musiziert. Große und kleine Urlauber erfahren dabei allerlei Neues: Wie backt man Strudel? Wer war Zwergenkönig Laurin? Und wo ist der Bau des Murmeltiers versteckt? Wer die kalte Jahreszeit nicht verschlafen will wie die pelzigen Bergbewohner, findet tief verschneite Wanderpfade, Rodelstrecken und Loipen direkt vor der Haustür. Bei schlechtem Wetter genießt man entweder ein Heubad im hofeigenen Alpin-Spa oder kuschelt sich mit einem guten Glas Wein am prasselnden Ofen in der Ferienwohnung ein.

