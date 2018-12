Kunstvolle Einzelstücke vom Hof

03.12.18

Schnitzen, Drechseln, Flechten oder Filzen: Auch bei seiner vierten Säule „Bäuerliches Handwerk“ setzt das Gütesiegel „Roter Hahn“ auf hohe Qualitätsstandards und strenge Kriterien. Entscheidend sind die Ausgangsmaterialien, welche zu 100 Prozent von einem Südtiroler Bauernhof stammen müssen. Aus Wolle, Holz und anderen regionalen Rohstoffen gefertigt, haben die Produkte vollständiger bäuerlicher Handarbeit zu entsprechen. Ob Schalen, Körbe oder Hausschuhe – jedes Teil ist ein Unikat und mit viel Liebe für ursprüngliche, regionale Naturmaterialien hergestellt. Dr. Hans Kienzl, Marketing-Chef von „Roter Hahn“ erklärt: „Wir legen höchsten Wert auf authentische und innovative Werkstücke, von denen keines dem anderen gleicht.“ Mit der neuen Broschüre „Bäuerliches Handwerk 2019“ soll ein weiterer Teil landwirtschaftlicher Kultur in Südtirol erhalten bleiben. Infos, Gratis-Bestellung und -Download unter www.roterhahn.it



Winterzeit bedeutet weniger Arbeitsintensität im Weinberg oder auf dem Feld – zumindest für die Südtiroler Bauern. Gerade während der kalten Monate freuen sich die Handwerker der Qualitätsmarke „Roter Hahn“ daher über Gäste. Landwirt Philipp Sagmeister vom Oberplattnerhof in Brixen etwa zieht sich zu dieser Jahreszeit gern in seine Werkstatt zurück. Dort tischlert und drechselt er das Holz vom eigenen Hof zu kunstvollen Gebrauchsgegenständen und lässt sich dabei gern über die Schulter schauen. Wer Einblick in Rosa Lungers kleine Geschenke haben möchte, kann sich im Laden des Gschloarhof in Karneid selbst ein Bild davon machen. Aus eigener Heuproduktion fertigt die kreative Bäuerin putzige Figuren an, von Igeln über Mäuse bis hin zu Feuerwehrmännern. Ebenso überrascht sein werden die Besucher des Amort-Hof in Altrei, wo Bäuerin Rita in ihrem „Filzstübele“ neben Hausschuhen („Patschen“) und Hüten auch Taschen aus hochwertigster Wolle von den eigenen Bergschafen kreiert. Gern bringt sie interessierten Urlaubern die älteste Textiltechnik der Welt bei.

(lifePR) (