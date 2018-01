Energie sparen und Komfort steigern

Ist es draußen kalt, soll es im Haus angenehm warm sein – und umgekehrt. Für komfortable Temperaturen zu jeder Jahreszeit sorgen elektrische Rollladen durch dynamische Dämmung. Sie helfen, Energie und damit Heizkosten zu sparen. In der kalten Saison veranlasst die Zeitsteuerung mit Dämmerungsfunktion, dass die Rollladen bei Sonnenuntergang schließen und die Kälte aussperren. Scheint im Sommer dagegen die Sonne sehr intensiv, fahren elektrische Rollladen durch Sonnensensoren automatisch herunter. Die Raumtemperatur im Inneren kann so um bis zu neun Grad gesenkt und eine Klimatisierung gespart werden.



Indem mit Rollladen und Sonnenschutz automatisch auf Temperaturveränderungen reagiert wird, lassen sich daheim die Energiekosten senken und zur selben Zeit der Komfort steigern. Die cleveren Sensoren von Somfy machen mit ihrer zeit- und witterungsabhängigen Steuerung das Zuhause dynamisch und unterstützen dadurch die Dämmung. Im Herbst und Winter werden motorisierte Rollladen abends durch Zeitsteuerung, beispielsweise über den Somfy Nina Timer io, rechtzeitig vor Absinken der Temperaturen geschlossen. Mit der Dämmerungsfunktion fahren die Rollladen stets bei Sonnenuntergang herunter, unabhängig von der voreingestellten Uhrzeit. Nach Einbruch der Dunkelheit halten die Rollladen die Kälte draußen und erhöhen den Wärmeschutz der Fenster um bis zu 25 Prozent, wie das Fraunhofer Institut für Bauphysik bestätigt. Tagsüber öffnen die Rollladen automatisch, um die Sonnenwärme ungehindert in die Räume zu lassen bis eine bestimmte Innentemperatur erreicht ist. So können im Jahr pro Haushalt bis zu 800 kWh – ein Viertel des Energiebedarfs – gespart werden, ohne dass auf Komfort und Wärme verzichten muss.



In den Sommermonaten verringern Rollladen, Markisen und Co. Sonneneinstrahlung. Auch automatisch gesteuerte Rollos, die innen angebracht sind, können hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Dabei helfen batteriebetriebene Innensensoren wie Thermo Sunis Indoor von Somfy. Sie messen die Sonneneinstrahlung und schließen die Behänge, sobald ein bestimmter Temperatur- und Lichtwert überschritten wird. Das übermäßige Aufheizen wird damit verringert und im Innenraum herrscht ein angenehmes Wohnklima trotz hoher Außentemperaturen. Bis zu neun Grad kühler kann es dank dynamischer Dämmung durch Rollladen in den Räumen sein.



Rollladen sind mühelos mit drahtlosen Plug & Play-Funkantrieben wie Somfy RS100 nachrüstbar. In der dunklen Jahreszeit bietet sich dank elektrischer Rollladen mit Zeitsteuerung noch ein zusätzlicher Vorteil: Das Zuhause wirkt durch das automatische Schließen oder spezielle Anwesenheitssimulationen bewohnt, sodass potentielle Einbrecher abgeschreckt werden. Stabile Wellenverbinder aus glasfaserverstärkten Kunststoff verknüpfen den Rollladenpanzer fest mit der Welle und verbessern dadurch die einbruchhemmende Wirkung der Rollladen. Auch dies lässt sich problemlos nachrüsten.



Die Profis der ROSSOgroup beraten Haus- oder Wohnungsbesitzer in ganz Deutschland schnell und kompetent zu deren optimaler und maßgeschneiderter Lösung. Sie verfügen über eine große Auswahl an Verschattungsvarianten sowie den neuesten Montage- und Antriebstechniken. Jeder Rollladen wird speziell nach Wunsch des Kunden konfektioniert – in Größe, Form, Farbe und Ausstattung.



Weitere Informationen gibt es auf www.rosso.de im Internet

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren