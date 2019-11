Pressemitteilung BoxID: 776596 (Rosenstadt Sangerhausen GmbH)

Vorweihnachtliche Stadtführung im Lichterglanz

Unternehmen Sie am 4. Dezember um 15.30 Uhr einen besonderen Spaziergang durch Sangerhausen!

Unser Stadtführer hat viel Interessantes und Unterhaltsames zu berichten. In ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte hat die Berg- und Rosenstadt an der Straße der Romanik schon viel erlebt!

Pünktlich zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes um 17.00 Uhr sind Sie direkt an der Marienkirche.



Treffpunkt:

Sangerhäuser Markt an der Jacobikirche, 4. Dezember 2019 15.30 Uhr

Die Führung endet am Weihnachtsmarkt an der Marienkirche.



Voranmeldungen unter Tel. 03464 19433 in der Tourist – Information im Bahnhof Sangerhausen sind erwünscht



Erwachsene zahlen 5,00 € und Kinder 3,00 €

