Pressemitteilung BoxID: 775325 (Rosenstadt Sangerhausen GmbH)

Theater Eisleben zu Gast in Sangerhausen

"Zarah 47" am 23. November 2019 im Europa-Rosarium Sangerhausen zu erleben

In die Tradition des Theaters Eisleben gehört die Bespielung nicht nur der eigenen Bühnen, sondern auch die verschiedener Abstecherorte wie das Bestehornhaus in Aschersleben, das Salzlandtheater Staßfurt oder das Theater Bernburg. Neu in der Spielzeit 2019 | 20 ist die Kooperation mit der Rosenstadt Sangerhausen GmbH im Europa-Rosarium Sangerhausen. Drei Inszenierungen der Eisleber Bühnen werden im Laufe der Saison in der Rosenstadt zu erleben sein. Den Auftakt macht die Inszenierung von Intendant Ulrich Fischer „Zarah 47“ am 23. November 2019. Ab 19.30 Uhr wird im Glashaus des Rosariums dem Leben der Zarah Leander auf die Spur gegangen:

War sie russische Spionin? War sie ein Naziliebchen? 1942 verließ der Star die UFA und damit Deutschland. Zarah Leander kehrte nach Schweden zurück, wo sie wegen des erteilten Auftrittsverbots arbeitslos war. Die große Diva des deutschen Films der 30er, Anfang 40er Jahre, Repräsentantin von Goebbels Unterhaltungsindustrie, verfiel in eine tiefe Depression. Allein in ihrem schwedischen Landgut Lönö begeht sie am 15. März 1947 ihren 40. Geburtstag. Keine Glückwunschschreiben, keine Gratulanten, viele Erinnerungen und ihre Lieder.



Im kommenden Jahr ist die Komödie „Bis dass Dein Tod uns scheidet“ am Freitag, den 7. Februar 2020, 19.30 Uhr ebenfalls im Glashaus zu Gast. Für die kleinen Theaterbesucher findet am Dienstag, den 2. Juni 2020, um 10.00 Uhr das Märchen „Schneeweißchen und Rosenrot“ statt.



Tickets für die Vorstellungen des Theaters Eisleben in Sangerhausen gibt es in der Tourist-Information Sangerhausen, Kaltenborner Weg 10 (im Bahnhof), 06526 Sangerhausen oder telefonisch unter 03464 19433.

