Schlemmerquiz in der Bergmannsklause am 15. November 2019

Schlemmerquiz in der Bergmannsklause am 15. November 2019

Die Bergmannsklause am Röhrigschacht ist für ihr umfangreiches schmackhaftes Angebot an regionalen Speisen mit besonderen bergmannstypischen Namen bekannt. Alles wird in der Küche frisch zubereitet.



Ganz besonders lecker ist es im Herbst bei der kulinarischen Veranstaltungsreihe „Schlemmerquiz in der Bergmannsklause“. Am 15. November um 19.00 Uhr besteht in diesem Jahr die letzte Möglichkeit, daran teilzunehmen.



Spaß, Unterhaltung und Genuss stehen im Vordergrund, wenn das 5-Gang-Menü mit mehreren Fragerunden serviert wird. So ganz nebenbei lernen die „Schlemmergäste“ einiges über die Region und den Bergbau, es gibt etwas zu gewinnen und auch den Text des Steigerliedes kennen danach alle.



Noch sind Restkarten erhältlich. Der Vorverkauf (28,50 € pro Person, Getränke nicht inklusive) erfolgt in der Tourist-Information Sangerhausen, Kaltenborner Weg 10 (im Bahnhof), Tel. 03464 19433

