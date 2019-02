Schlemmerquiz in der Bergmannsklause am 12. April

14.02.19

Schlemmen und rätseln – „Glück Auf und Guten Appetit!“ heißt es am 12. April um 19.00 Uhr in der Bergmannsklause im ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode.



Ein 5-Gänge-Schlemmermenü erwartet die Gäste. In den Pausen zwischen den Gängen sind Quizfragen rund um den Bergbau und die Region zu lösen.



Den Gewinnern des Abends winken Souvenirs aus dem Museumsshop und ein Gutschein für das nächste Schlemmerquiz.



Gute Unterhaltung ist garantiert und das gemeinsam zum Abschluss gesungene Steigerlied gehört selbstverständlich zum Programm.





Noch sind Karten erhältlich. Der Vorverkauf (25 € pro Person, Getränke nicht inklusive) erfolgt in der Tourist-Information Sangerhausen, Kaltenborner Weg 10 (im Bahnhof), Tel. 03464 19433



Das Schlemmerquiz am 22. März ist bereits ausverkauft!

