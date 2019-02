Kabarett unter Tage im Röhrigschacht am 26. April 2019

22.02.19

.

Trenn Dich!

Oder: Wenn Du aus der Mode kommst, dann geh ich mit!

Carolin Fischer & Ralf Bärwolff vom Kabarett academixer aus Leipzig



Die Mitglieder des Ensembles der academixer aus Leipzig Carolin Fischer und Ralf Bärwolff konnten für das Kabarett unter Tage am 26. April gewonnen werden. Sie präsentieren ein trendiges Programm mit viel Wortwitz!



Stellen wir uns vor, die Zivilisation sei ein hübsch eingerichtetes Zimmer: Die Möbel sind geschmackvoll und durchdacht arrangiert, der Teppich passt farblich perfekt, die Tapete ist ein Traum und die dekorativen Blumensträuße verleihen dem Ganzen eine heitere und frische Note. Steht uns das Bild deutlich vor Augen? Ja? Dann wird uns sofort klar: Der Mann passt nicht in die Zivilisation. Was nicht geht - geht nicht, denn, die Zivilisation, wie oben beschrieben, wurde von den Frauen erfunden. Ihr eigentliches Ziel war und ist die Zähmung der Männer…



Die Seilfahrt am 26. April läuft von 19.00 bis 19.30 Uhr, Veranstaltungsbeginn unter Tage im Röhrigschacht ist 20.00 Uhr.



Noch können Karten zum Preis von 28,00 € in der Tourist-Information im Bahnhof Sangerhausen, Telefon (03464) 19 433 erworben werden.

(lifePR) (