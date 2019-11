Pressemitteilung BoxID: 777150 (Rosenstadt Sangerhausen GmbH)

"In Bethlehem war Weihnachten Sommer" - Weihnachtsbräuche, beliebte Melodien und Geschichten aus der alten und neuen Welt

Ein vorweihnachtlicher Nachmittag im Europa-Rosarium

Am 1. Dezember 2019, dem 1. Advent lädt die Rosenstadt Sangerhausen GmbH ab 14.00 Uhr zu einem gemütlichen Adventsnachmittag bei Kaffee und leckerem Kuchen aus dem RosenCafé in das Europa-Rosarium ein.



Claudia Otte und Roland Otto, begleitet von Susanne Fiedler am Piano, entführen die Besucher mit Musik, Gedichten und Geschichten in die Vielfalt des weihnachtlichen Brauchtums in aller Welt.



Wohl zu kaum einem anderen Fest werden weltweit so viele Traditionen gepflegt, wie zum Weihnachtsfest. Das Programm ist deshalb auch so bunt wie die verschiedenen Jahreszeiten im Dezember in allen Teilen der Erde.



Humorvoll beleuchtet werden aber auch regionale Gepflogenheiten.



Karten für diesen unterhaltsamen vorweihnachtlichen Nachmittag im Glashaus des Europa-Rosariums am 1. Dezember sind zum Vorverkaufspreis von 14,50 € (inkl. 1 Tasse Kaffee und 1 Stück Kuchen) in der Tourist-Information im Bahnhof Sangerhausen, Tel.: 03464 19433, erhältlich. An der Tageskasse beträgt der Preis 17,00 €.

