"Geologie und Bergbau im südlichen Afrika und in Zentralasien"

12. Montanistisches Kolloquium am 21. September 2019 im ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode

Die Rosenstadt Sangerhausen GmbH und das Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt laden am 21. September von 10.00 bis 16.00 Uhr zum 12. Montanistischen Kolloquium in das ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode ein.



Hochkarätige Referenten aus ganz Deutschland konnten für das Thema „Geologie und Bergbau im südlichen Afrika und in Zentralasien“ gewonnen werden. Die Vorträge befassen sich mit der Geologie alter Gesteinskomplexe und den darin befindlichen Weltklasselagerstätten verschiedener Metalle, aber auch mit Landschaften und Menschen in diesen Ländern, mit Eindrücken von der jeweiligen Wirtschaftsgeologie/-geographie und der Länderkunde.



Teilnahmegebühr: 12,00 € inkl. Mittagessen

Anmeldungen: Tel 03464 587816, info@roehrig-schacht.de



Rosenstadt Sangerhausen GmbH

ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode

Lehde 17

06526 Sangerhausen

www.roehrigschacht.de





