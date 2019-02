"Es tönen die Lieder" - Konzert des Elternchores "Viva la musica"

22.02.19

Am 30. März 2019 um 15.00 Uhr lädt der Elternchor „Viva la musica“ der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz „Carl Christian Agthe“ zum traditionellen Konzert zum Frühlingsanfang in das Glashaus des Europa-Rosariums Sangerhausen ein.



Der Chor wird unter der Leitung von Frau Sophie Riedel das Publikum mit klangvollen Frühlingsmelodien aus seinem reichen Repertoire verzaubern.



Auch in diesem Jahr bereichert eine unterhaltsame und kurzweilige Moderation das Frühlingsprogramm.



Das sangesfreudige Konzertpublikum ist herzlich eingeladen, einige bekannte Frühlingslieder gemeinsam mit dem Chor anzustimmen.



Eintrittskarten zum Preis von 6,00 € sind im Vorverkauf der Tourist-Information Sangerhausen im Bahnhof, Tel. 03464 19433, im Laden "Teekunst – Weingeist“ in der Bahnhofstrasse erhältlich. An der Tageskasse beträgt der Preis 7,00 €.

