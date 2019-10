Pressemitteilung BoxID: 770979 (Rosenstadt Sangerhausen GmbH)

"Dieses Kribbeln im Schlauch"

Satirisches und Wahnwitziges mit U.S.Levin am 25.10. 2019 im Europa-Rosarium

Am 25. Oktober um 19.00 Uhr ist der Satiriker U.S.Levin zu Gast im Europa-Rosarium. Viele werden sich noch an seine letzten Lesungen erinnern. Das Publikum im Glashaus war stets von seinen Pointen begeistert und die Lachsalven waren kaum zu bremsen.



Diesmal stellt U.S.Levin die 73 Geschichten seines neuesten Werks mit dem vielsagenden Titel „Dieses Kribbeln im Schlauch“ vor. Brillant und mit zündendem Wortwitz verfährt er nach dem Motto: „In der Kürze liegt die Würze“. Kleine, oft unscheinbare Zeitungsmeldungen über kuriose Missgeschicke des Alltags hat



U.S.Levin aufgestöbert, akribisch untersucht und mit Wortakrobatik satirisch, ironisch und äußerst unterhaltend für das Publikum aller Alters- und Berufsgruppen aufbereitet.



Wahnsinn und Aberwitz sind stets dabei, wenn er sich zum Beispiel mit dem Problem wachsender Alterskriminalität befasst oder andererseits mit dem Einfallsreichtum hochbetagter Mitbürger, sich gegen Betrüger oder Diebe zur Wehr zu setzen.



Lachen ist gesund, also sichern Sie sich rasch Ihre Karten für diesen satirisch-literarischen Glanzpunkt am 25. Oktober um 19.00 Uhr im Europa-Rosarium zum Vorverkaufspreis von 12,00€ (Abendkasse 15,00€) in der Tourist-Information im Bahnhof Sangerhausen, Tel. 03464 19433.

