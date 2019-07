Pressemitteilung BoxID: 761310 (Rosenstadt Sangerhausen GmbH)

Die 19. Nacht der 1000 Lichter am 10. August 2019 im Europa-Rosarium

Am 10. August lädt die Rosenstadt Sangerhausen GmbH zur 19. NACHT DER 1000 LICHTER in das Europa-Rosarium ein. Unterstützt wird die Veranstaltung dankenswerterweise von der Stadtwerke Sangerhausen GmbH.



Es ist das ganz besondere Flair der größten Rosensammlung der Welt, welches diesen Abend voller Musik und Unterhaltung sowohl mit großen Bühnenshows, als auch mit lyrischen und poetischen Elementen, mit lauten und leisen Tönen, Lichtinstallationen und pyrotechnischen Meisterleistungen zu einem außergewöhnlichen Erlebnis werden lässt.



Ronny Robix und Ronny Philipp sorgen mit ihren Walkacts ab 17.00 Uhr an den Eingängen für Spaß.



Gleich auf dem Rondell am „Weltenei“ begrüßen die beeindruckenden „Lichtherbergen“ des THEATER FEUERVOGEL die Besucher.



In der ROSENARENA moderiert ab 20.00 Uhr Jan Mattheis eine Show voller Artistik und Akrobatik mit den Sportakrobaten SV 1990, dem Rad- & Freizeitsport Bornstedt und Monsieur Chapeau. Ab 22.00 Uhr folgt dann der zauberhafte Teil der Show mit den Skyliners und Steffen Meinhardt („Stars in Paper).



Die Märchenwiese wird zum Zauberwald. Hier erleben die Elfe Sorgenfrei, der Troll Trolly und der Hund Kuno aufregende Abenteuer.



Auf der Wiese am Konzertplatz hat erstmalig das „Laternenvolk“ der Tukkersconnexion aus den Niederlanden sein Domizil bezogen. Die Idee zum Laternenvolk entstand aus dem historischen Amt des Laternenanzünders, der einst in den dunklen Straßen der Städte für warmes Licht sorgte.



Im Glashaus lädt Philipp Schmidt mit Band zur Tanzparty. Live-Musik mit der Cover-Band „Bienstich“, mit „Braun Sugar, der Blick in die Zukunft mit Wahrsagerin SHAKIRA, sind weitere Programmbausteine einer einzigartigen Erlebnisvielfalt aus Natur, Kultur und Kulinarik.



Um Mitternacht erstrahlt ein prächtiges Musikfeuerwerk am Himmel über dem Europa-Rosarium und beendet die 19. Nacht der 1000 Lichter.



Detaillierte Informationen zum Programmablauf finden Sie auch im Internet unter www.sangerhausen-tourist.de und im Programmflyer, der u.a. in der Tourist-Information im Bahnhof Sangerhausen und an den Eingängen des Europa-Rosariums ausliegt.



Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis von 21,00 € sind bis zum 9. August in der Tourist-Information im Bahnhof Sangerhausen erhältlich.



Folgende Eintrittspreise gelten am Samstag, 10.08.2019:

Erwachsene: 25,00 €; Kinder 8-16, Schüler und Studenten (gegen Vorlage des Ausweises): 6,00 €

Das Mitführen von Hunden zur Veranstaltung ist nicht gestattet!

