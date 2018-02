9. März 2018 - Comedy unter Tage zum Frauentag

Beste Unterhaltung ist zur Comedy zum Frauentag unter Tage am 9. März um 19.00 Uhr im ErlebnisZentrum Bergbau – Röhrigschacht Wettelrode garantiert!



Dank seiner mitreißenden Auftritte ist Meigl Hoffmann für das Publikum im Röhrigschacht längst kein Unbekannter mehr. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der beliebte Leipziger Kabarettist, Sänger und Entertainer erfolgreich auf den Brettern der Klein-und Großkunstbühnen unterwegs.



Am 9. März erlebt das Programm „Blattgemacht - druckfrech aber witzig“ seine Premiere! Es wurde bisher weder über Tage und schon gar nicht unter Tage gezeigt.



Humor ist wohl der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt.



In Zeiten, wo der normale Bürger einen dicken Hals hat, ist eine gute Portion Humor gefragt. Probleme sollte man nicht leicht, aber leichter nehmen - dass jedenfalls meint Meigl Hoffmann.



Voller witziger Themen und Typen wie King Kiosk ist sein neuestes Solo-Programm. Egal, ob Fakenews oder Lügenpresse, Hoffmann beweist, dass jedes Ding auch seine komische Seite hat. Kongenial wie immer begleitet Karsten Wolf das Programm am Klavier.



Die Seilfahrt nach unter Tage startet am 9. März um 19.00 Uhr,



das Programm unter Tage beginnt um 20.00 Uhr.



Die Karten sind zum Preis von 23,00 € in der Tourist-Information im Bahnhof Sangerhausen Tel. 03464 19433 erhältlich.

