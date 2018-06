7. Juli - Oldie-Disco auf dem Röhrigschacht

Am 7. Juli steigt im Festzelt des ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht die erste Oldie-Disco. DJ Örny ist seit 1972 als DJ und Moderator bekannt und beliebt. Er hat für jeden musikalischen Geschmack die passenden Hits auf Lager und stimmt sich gern auf das Publikum ein.



Der Tag des Bergmanns war traditionsgemäß immer mit Tanzveranstaltungen verbunden. Nach getaner Arbeit feierten die Bergleute gern miteinander. Diese Tradition soll nun auch auf dem Röhrigschacht in Wettelrode am Vorabend der Feierlichkeiten zum Tag des Bergmanns wieder aufleben.



Die Karten zum Preis von 5 € können schon im Vorverkauf direkt an der Kasse des Röhrigschachtes in Wettelrode (Tel 03464 587816) oder in der Tourist-Information im Bahnhof Sangerhausen (Tel: 03464 19433) erworben werden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren