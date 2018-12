12. Januar - Schlachtefestessen auf dem Röhrigschacht

28.12.18

Am 12. Januar 2019 ab 11.00 Uhr lädt die Rosenstadt Sangerhausen GmbH auf den Röhrigschacht in Wettelrode zum 11. Schlachtefestessen.



Mit dem Schlachtefestessen auf dem Röhrigschacht lebt eine große Tradition der Familien der Berg- und Hüttenleute des Sangerhäuser und Mansfelder Reviers weiter.



Zur Absicherung der eigenen Versorgung wurden in den Familien stets Haustiere gehalten. Bei den Hausschlachtungen traf sich oft das ganze Dorf, Nachbarn und Freunde. Alle packten mit zu und anschließend wurde gemeinsam gefeiert und gegessen.



Zum Schlachtefestessen auf dem Röhrigschacht kommen inzwischen nicht nur die ehemaligen Bergleute. Die Gäste reisen auch aus dem weiteren Umfeld an, um dieses traditionelle Ereignis mitzuerleben.



Deftige warme Schlachtegerichte, Wellfleisch und Hausschlachtewurst warten am 12. Januar 2018 ab 11.00 Uhr auf die Besucher.



Für flotte Rhythmen sorgt in bewährter Weise DJ Örny.



Der gesamte über-Tage-Bereich im Bergbaumuseum kann am 12. Januar kostenfrei besichtigt werden. Für die Einfahrten in den unter-Tage-Bereich gelten die regulären Eintrittspreise, gern werden hierfür Voranmeldungen entgegengenommen, Tel: 03464 587816.

