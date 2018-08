11. Montanistisches Kolloquium am 22. September im ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode

Die Rosenstadt Sangerhausen GmbH und die Grubenarchäologische Gesellschaft e.V. laden am 22. September von 10.00 bis 16.00 Uhr zum 11. Montanistischen Kolloquium in das ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode ein.



In diesem Jahr lautet das Thema:

„Die Mansfelder Schlotten – ein einzigartiges Naturphänomen“



Spannende Vorträge mit vielen neuen Erkenntnisse aus den Forschungen der letzten Jahre zu den Mansfelder Schlotten werden den Teilnehmer des Kolloquiums geboten.



Die Vorträge geben gleichzeitig einen kleinen Einblick in die sehr umfangreichen und vielfältigen Beiträge eines demnächst erscheinenden Buches zur selben Thematik.



Die Moderation hat dankenswerterweise Dr. Klaus Stedingk übernommen, der für die Organisation in den vergangenen 10 Jahren verantwortlich zeichnete.



Erstmals wurde der Termin des Kolloquiums in den September verschoben, um noch mehr Bergbaubegeisterten die Teilnahme zu ermöglichen.



Teilnahmegebühr: 10,00 € inkl. Mittagessen



Anmeldungen:

Tel. 03464-587816

Mail: info@roehrig-schacht.de

