VEYSEL - Essener Rapper mit neuem Album "Fuego" in Kürze auf Tour

Flow haben viele. Reime auch. Aber nur wenige haben das, was Veysel hat. Denn der Rapper aus dem Ruhrgebiet ist mit einem mächtigen Organ gesegnet. Eine bassige Stimme, mit der er spielt, mit der er im einen Moment Melodien singt und im nächsten harte Ansagen macht.



Sein neues Album „Fuego“ erschien am 30. November auf seinem eigenen Label Belaboyz (Vertrieb Universal). Ab Ende Januar ist er dazu auf Tour.



Eine Stimme mit markantem Sound, die einen in ihren Bann zieht und dafür sorgt, dass man dem 34-Jährigen zuhört, wenn er spricht – und das ist längst nicht alles, was VEYSEL ausmacht: In einer Hauptrolle als Abbas Hamady in der Erfolgsserie »4 Blocks« hat er unlängst auch seine schauspielerischen Qualitäten unter Beweis gestellt. Die Erfolgsserie wurde unter anderem mit dem Grimme Preis und der Goldenen Kamera ausgezeichnet und startete jüngst in ihre zweite Staffel.



Veysels Single „Kleiner Cabrón“ brachte ihm seine erste Goldene Schallplatte ein und es soll nicht die letzte gewesen sein. Die aktuelle Single-Auskopplung des neuen Albums „Uff“ stieg direkt auf Platz #3 der deutschen Single-Charts ein!

Schon die letzte Tour des Künstlers war restlos ausverkauft, jetzt hat sich der Künstler noch stärker positioniert und aufgestellt und wird im Februar 2019 auf große Fuego-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen.



Termine:

31.01. Münster, Jovel

01.02. Regensburg, Eventhalle Airport

02.02. Kaiserslautern, Kammgarn

03.02. Nürnberg, Hirsch

05.02. AT-Wien, Flex

07.02. CH-Bern, Bierhübeli

08.02. München, Technikum

09.02. Stuttgart, Im Wizemann

13.03. Köln, Essigfabrik

14.02. Bielefeld, Stereo

15.02. Berlin, Kesselhaus

21.02. Leipzig, Täubchenthal

22.02. Hamburg, Mojo

23.02. Kiel, Max

24.02. Bremen, Aladin

27.02. Kassel, 130bpm

28.02. Dortmund, JunkYard

01.03. Magdeburg, Factory

02.03. Krefeld, Kulturfabrik



