TROGLAUER - Feiern ihr 15-jähriges Bandjubiläum - neues Album "Friede, Freude, Volxmusic" erscheint am 8. Februar - Band braut eigenes Bier dazu - Video zur Single "Tag am Meer" veröffentlicht

01.02.19

Die Heavy Volxmusic feiert 15-jähriges Bestehen. Vor anderthalb Jahrzehten kreierten die TROGLAUER den Musikstil, der Volksmusik mit Heavy Metal-Anleihen verschmelzen lässt und veröffentlichen anlässlich dieses Jubiläums am 8. Februar ein neues Album mit dem Titel „Friede, Freude, Volxmusic“.



Das Cover ist ganz festlich in Rot gehalten. Passend dazu wird es ein eigenes Jubiläumsbier geben. Natürlich, passend zum Cover ein Rotbier. Vor einigen Tagen wurde der Sud dazu in der Bayreuther Maisel & Friends Brauerei angesetzt.



Als Vorgeschmack auf das nächste Woche erscheinende Album wurde nun ein Clip zu „Tag am Meer“ veröffentlicht:



https://youtu.be/GNa_V0vzq9Q



Nur ein einziges Mal wollten die sechs Burschen aus der nördlichen Oberpfalz in dieser Konstellation auf der Bühne stehen und "Heavy Volxmusic" spielen. Doch die anwesenden Fans brachten sie dazu nochmals aufzutreten. Und dann noch einmal. Und plötzlich spielten sie knappe hundert Mal im Jahr, hatten nach nur vier Jahren ihren ersten Plattenvertrag bei Sony/BMG in der Tasche. Seither treten sie regelmäßig in den bekanntesten Fernsehsendungen auf (ARD: "immer wieder sonntags", "Musikantenstadl"/"Stadlshow", Stammgast im "ZDF-Fernsehgarten", SAT1, RTL, RTL2, MTV uvm.)



Seit fast 15 Jahren spielen die Troglauer in Originalbesetzung (!) und begeistern ihre Fans in ständig neuen Gebieten. Sie schafften es, den Trailer Song für den RTL Quotenhit "Bauer sucht Frau" zu liefern und schrieben für Maria Höfl-Riesch den Song "Maria – The Elegance of Speed", der bei jeder ihrer Zieleinfahrten gespielt wurde und von den Troglauern in Schladming live zur Feier ihrer WM Goldmedaille performed wurde.



Eine besondere Ehre erteilte der damalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein den Troglauern, als er sie 2008 zu "Botschaftern der nördlichen Oberpfalz" ernannte.



Zudem können die Troglauer von sich behaupten, die bisher einzige Band zu sein, die sowohl bei MTV als auch beim Musikantenstadl in Trachtenlederhosen aufgetreten sind!



Alle ihre veröffentlichten Alben konnten sich in den Top 100 Media Control Charts platzieren. Ihr 2014 veröffentlichtes viertes Album marschierte in den deutschen Charts sogar auf einen sensationellen Platz 21 und auch das fünfte Album „EY-OH!“ stieg im Juni 2016 auf Platz 26 ein.



2017 ging es zum weltberühmten Oktoberfest nach Blumenau/Brasilien. Das mit rund 700.000 Besuchern zweitgrößte Fest Brasiliens (gleich nach dem Karneval von Rio) bekam zum ersten Mal „Heavy Volxmusic“ live von den Troglauern zu hören.



MIt „Friede, Freude, Volxmusic“ feiert die Band ihr 15-jähriges Jubiläum. Das Album erscheint am 8. Februar via AFM Records/Soulfood Music.



Livetermine:



08.02. Trockau, Musiccenter



09.02. Geiselwind, Music Hall



14.02. Cham, LA



15.02. Ingolstadt, Westpark



16.02. Wiesau, Dreifachsporthalle



27.07. Kemnath, Stadtplatz – Jubiläums Open Air

