Am heutigen Freitag, den 13. Veröffentlicht Thomas Godoj sein neues Studioalbum „STOFF“. Es geht einher mit der Veröffentlichung eines Videoclips zum Titeltrack: https://www.youtube.com/watch?v=50AXsUL05Qw



Auf dem Album verbinden sich wuchtiger Rock, druckvolle Gitarren, deutsche Texte und Godojs voluminöse Stimme zu einer einzigartigen Mischung. Seine aktuelle Single und Radiosingle „Lass es regnen“ gehört zu den ruhigeren Songs des Albums, ist jedoch nicht weniger kraftvoll. Die emotionale Rock-Ballade wird getragen durch den wehmütig schönen, einprägsamen Refrain und unterstützt von markanten Gitarrenriffs. Der Text handelt von Reue über eigene Fehler in zwischenmenschlichen Beziehungen. Godojs Stimme gibt dem Song zusätzlich die für ihn charakteristische Intensität.



Thomas Godoj ist seit 2008 fast ununterbrochen auf Tour, veröffentlichte bisher sieben Studioalben, zwei Live-Alben/DVDs sowie ein Akustikalbum. Seit 2014 erscheinen seine Veröffentlichungen, deren Produktion er mit extrem erfolgreichen Crowdfunding-Kampagnen über die Plattform startnext finanzierte, unter seinem eigenen Label TOMZILLAmusik in Kooperation mit F.A.M.E. Recordings und SONY als Vertriebspartner. Auch die Kampagne für das achte Studioalbum erreichte im Mai 2020 in der Rekordzeit von acht Minuten das Fundingziel.



www.thomasgodoj.de | www.facebook.com/ThomasGodoj | www.instagram.com/thomasgodoj



