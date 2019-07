Pressemitteilung BoxID: 761631 (Rosenheim Rocks c/o Sandra Eichner)

TAUBERTAL-FESTIVAL 2019 - 8.-10. August- Rothenburg Eiswiese - ausverkauft

Die 24. Ausgabe des Taubertal-Festivals ist „dicht": für das Kult-Open Air, das von 8. Bis 10. August stattfinden wird, gibt es offiziell keine Tickets mehr. So heißt es wie bereits die Jahre davor „nichts geht mehr“. Das Line-Up der diesjährigen Ausgabe kann sich dabei mehr als sehen lassen.



Neben den FANTASTISCHEN VIER, THE OFFSPRING und BOSSE wurden erst vor wenigen Wochen DIE TOTEN HOSEN als weiterer Headliner und besondere Überraschung für dieses Jahr bestätigt.



Weiterhin im Line Up sind BULLET FOR MY VALENTINE, MADSEN, ESKIMO CALLBOY, DONOTS, MOOP MAMA, RUSSKAJA und viele mehr. MADSEN sind dabei der Ersatz für GOOD CHARLOTTE, die ihre kompletten Sommertermine aus privaten Gründen absagen mussten.





Längst zählt das Taubertal-Festival zu den alteingesessendsten und renomiertesten deutschen Open Airs und besitzt weit über die Szene hinaus Kultstatus. Seine malerische Lage, sein familiärer Charakter und nicht zuletzt seine Beständigkeit im Line Up machen es so beliebt. Aber auch andere Aspekte wie beispielsweise der stimmungsvolle Steinbruch, in dem bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert werden kann oder die unterschiedlichen Campingmöglichkeiten machen das Festival zu einem Highlight.



A propos Steinbruch: dort werden am Donnerstag die DRUNKEN MASTERS die Warm Up Party in Gang bringen.

