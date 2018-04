POWERWOLF - Deutschlands Chartbreaker mit neuem Album und Tour - Hamburg-Show ins Mehr! Theater hochverlegt

Mit den bisherigen sechs Alben und unzähligen mitreißenden Live–Konzerten haben sich die Saarländer von POWERWOLF eine riesige Anhängerschar erspielt. Die drei letzten Tonträger waren jeweils in den Top 3 der Charts, davon zwei Tonträger auf Platz #1 – im Sommer veröffentlicht die Band, die dank ihrer spektakulären Shows zu den erfolgreichsten Liveacts im Bereich Rock/Metal zählt, ihr neues Album „The Sacrament Of Sin“ und geht dazu auf Tour.



Nun musste aufgrund der großen Nachfrage die Hamburg-Show von der Großen Freiheit ins Mehr! Theater hochverlegt werden.



"Hamburg, ihr seid der Wahnsinn!!“, äußert sich POWERWOLF Falk Maria Schlegel dazu. "Die Show in der Großen Freiheit ist ein halbes Jahr vorher ausverkauft! Damit niemand von der Metal Messe in Hamburg ausgeschlossen wird, haben wir Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und spielen nun im deutlich größeren Mehr!-Theater. Der Vorverkauf geht weiter – get your ticket now!“



Das dazugehörige Album „The Sacrament Of Sin“ erscheint am 13. Juli via Napalmrecords/Universal.



WOLFSNÄCHTE TOUR 2018

w/ Amaranthe, Kissin Dynamite

26.10.18 DE - Wiesbaden / Schlachthof

27.10.18 DE - Oberhausen / Turbinenhalle

31.10.18 DE - Berlin / Huxleys

01.11.18 PL - Warsaw / Progresja

02.11.18 DE - Leipzig / Haus Auensee

06.11.18 AT - Wien / Arena

07.11.18 IT - Trezzo Sull'adda / Live Club

09.11.18 DE - Munich / TonHalle

10.11.18 DE - Ludwigsburg / MHP Arena

11.11.18 NL - Eindhoven / Effenaar

12.11.18 UK - London / Koko

14.11.18 CH - Lausanne / Les Docks

15.11.18 CH - Zurich / Komplex 457

16.11.18 DE - Geiselwind / Music Hall

17.11.18 DE - Saarbrücken / Saarlandhalle



Label: www.napalmrecords.com



Band: www.powerwolf.net

