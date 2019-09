Pressemitteilung BoxID: 766022 (Rosenheim Rocks c/o Sandra Eichner)

LaBrassBanda "Danzn" im Winter 2020 durch Deutschland - Bayerns erfolgreichste Brass-Band geht auf ihre bislang größte Deutschlandtour

"Danzn" - Tour 2020

Sie sind nicht zu stoppen und „Danzn“ sich im Winter 2020 durch ihre bislang größte Deutschlandtour: die Oberbayern von LaBrassBanda befinden sich weiter auf Erfolgskurs. Spätestens seit ihrem Single-Erfolg „Nackert“ und dem damit verbundenen zweiten Platz im Ausscheid für den Eurovision Song Contest 2013 ist die Band mit der eigenwilligen Komposition aus Brass, Reggae, Rock, HipHop und Mundart deutschlandweit in aller Munde. Und nicht nur das – die Band um Frontmann und Trompeter Stefan Dettl ist weltweit gefragt.



LaBrassBanda aus Übersee am Chiemsee feierten 2017 ihr zehnjähriges Jubiläum mit einer Welttournee über alle fünf Kontinente. Zum Höhepunkt dieses Jubiläums zelebrierte LaBrassBanda ein dreistündiges Abschlusskonzert in der ausverkauften Münchner Olympiahalle.



Höchste Zeit also, sich Ende 2020 wieder ausführlich der Bundesrepublik zu widmen:

Nach ihrem sensationellen Erfolg diesen Sommer am Münchner Königsplatz, den sie gemeinsam mit Seiler und Speer mit 20.000 Besuchern restlos ausverkauft haben, stehen im Winter 2020 die bislang größten Hallenshows der Bandgeschichte bevor.



Begleitet wird die Tour von der Veröffentlichung des neuen Albums „Danzn“, das für Anfang 2020 geplant ist. Eine erste Singleauskoppelung mit dem gleichnamigen Titel „Danzn“ erscheint bereits am 13. September. Sie ist jetzt schon ein sichere Anwärter auf den Wiesn-Hit 2019.



11.12.20 Berlin, Verti Music Hall

12.12.20 Frankfurt, Jahrhunderthalle

13.12.20 Köln, Palladium

16.12.20 Stuttgart, Porsche Arena



Double Headliner Konzerte mit Seiler und Speer

10.12.20 Hamburg, Sporthalle

15.12. Leipzig, Haus Auensee

18.12.20 München, Olympiahalle



Tickets gibt es ab 6.9. an den bekannten Vorverkaufsstellen, per Telefon unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) sowie im Internet unter www.myticket.de.

und unter www.eventim.de, sowie telefonisch unter 01806-570070 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf), und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

