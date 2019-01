KONTRA K - Berliner Erfolgsmusiker veröffentlicht neues Album "Sie wollten Wasser doch kriegen Benzin" am 24. Mai

11.01.19

Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Nach drei Nummer Eins-Alben in Folge, die jeweils einen Gold-Award für mehr als 100.000 verkaufte Einheiten mit sich brachten - vier davon hat er inzwischen für Albenveröffentlichungen-, einem Engagement als Box–Experte bei Sport 1 und einer Menge ausverkaufter Shows auf Tour veröffentlicht der Berliner KONTRA K am 24. Mai sein neues Studioalbum über BMG Rights. Es trägt den Titel „Sie wollten Wasser doch kriegen Benzin“.



SIE WOLLTEN WASSER DOCH KRIEGEN BENZIN ist das achte Album von Kontra K. Seit 2015 haut er in jedem Jahr ein neues raus, die letzten drei gingen alle auf die Eins, der Goldstatus ist mittlerweile Standard. Das nennt man wohl einen Lauf. Live kommt der Berliner langsam aber sicher ans architektonische Limit der Republik: Lanxess Arena in Köln, Mercedes-Benz-Arena in Berlin, Barclaycard Arena in Hamburg – die „Die letzten Wölfe“-Tour ab Herbst führt Kontra K in die allergrößten Hallen.



Was also macht Kontra K so erfolgreich? Um kurz ein bisschen weiter auszuholen: Ohne Frage läuft in diesem Land und in dieser Gesellschaft vieles nicht gut. Die Politik verspricht viel, kriegt wenig auf die Reihe – und verlangt, dass wir eigentlich alle zufrieden sein sollten. An den sozialen Rändern entsteht Frust, der sich auf verschiedenen Wegen kanalisiert. Kontra K hat ein sensationelles Gespür für diese Ungerechtigkeiten – was ihn zum Rapper macht, der wie kein anderer den Zustand der Gesellschaft in der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre analysiert. „Da geht im Staat viel Scheiße ab“, sagt er, „aber es bringt nichts, darüber zu jammern. Und noch weniger bringt es, den Maulheld zu spielen und dann selbst nichts auf die Reihe zu kriegen.“ Sein Vorschlag: Beim Kritisieren einfach mal bei sich selbst anzufangen. „Was sind meine Werte, bin ich ihnen gegenüber loyal? Kann ich noch stolz sein auf das, was ich tue?“ Das sind die Fragen, die sich alle stellen sollten. Und zwar wirklich: alle! SIE WOLLTEN WASSER DOCH KRIEGEN BENZIN erscheint wie die letzten Alben auch in einer aufwändigen und limitierten Box-Edition, die CDs stecken in einem echten Kanister, man kann sich darin spiegeln – „und so soll es sein“, sagt Kontra K, „schau dir selbst in die Augen und frag dich: Wen siehst du da?“ Die Kontra K-Fans lieben diese Box-Editionen seiner Alben, und kaum war der Vorverkauf gestartet, waren schon 10.000 Exemplare verkauft – ein halbes Jahr, bevor die Sets ausgeliefert werden.



In der ersten Singleauskopplung „Farben“ spricht Kontra K vom selben Vollmond, der über uns allen scheint, die Farbe unseres Blutes, der Scheine in unseren Portemonnaies und des Betons an den Füßen, „der es uns schwer macht, nach vorne zu gehen“ – alles gleich. „Farben“ ist ganz sicher kein optimistischer Track – „weil“, so Kontra K, „ich für Optimismus eher nicht zu haben bin“. Aber doch ist da die Hoffnung, dass die Leute irgendwann raffen: „Sie tragen die selben Farben.“



Auch der Track „Warnung“ blickt auf die Ungleichheiten in der Gesellschaft – und zeigt, dass sich bei den Benachteiligten ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, angetrieben vom Hunger nach Wohlstand. Der Track bietet Mariachi-Trompete und einen Killer-Refrain, die Beats – produziert vom Duo The Cratez – stampfen wie in Wodka getränkt. Sollte Quentin Tarantino deutschen HipHop hören, dann wird er das Stück lieben!



Mit SIE WOLLTEN WASSER DOCH KRIEGEN BENZIN ist Kontra K ein weiteres Meisterwerk gelungen. An der Spitze der Charts, live zu sehen in den größten Arenen – und doch absolut loyal sich selbst und seinen Fans gegenüber: So, liebe Leute, geht deutscher Rap, der wirklich was zu sagen hat.



Tourtermine:



28.10. CH-Zürich, X-tra

29.10. Dortmund, Warsteiner Music Hall

31.10. Bremen, Pier 2

02.11. Saarbrücken, E-Werk

03.11. Freiburg, SICK Arena, Messe

06.11. Rostock, Stadthalle

07.11. Hannover, Swiss Life Hall

08.11. Offenbach, Stadthalle

02.03. München, Zenith

03.03. Stuttgart, Schleyerhalle

05.03. Köln, Lanxess Arena

07.03. Berlin, Mercedes Benz Arena

08.03. Hamburg, Barclaycard Arena

