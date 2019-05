Pressemitteilung BoxID: 754274 (Rosenheim Rocks c/o Sandra Eichner)

KISS

Morgen, am 31.05. sind sie im Rahmen ihrer "End Of The Road"-Abschiedstour in München auf dem Königsplatz/ wenige Resttickets noch erhältlich / Tour erfolgreich in Leipzig gestartet / Special Guest: THE NEW ROSES bestätigt

Nach einer legendären und geschichtsträchtigen 45-jährigen Karriere wird noch in diesem Jahr eine Rock-Ära zu Ende gehen: KISS treten ihre ultimativ allerletzte Tournee mit dem passenden Namen END OF THE ROAD 2019 an. Natürlich fahren KISS die ganz, ganz große Show auf, wenn sie mit ihrer Abschiedstour ein letztes Mal um die ganze Welt ziehen. Am Montag startete die Deutschland-Tour in Leipzig erfolgreich und wurde vom Publikum frenetisch gefeiert. Ein fulminantes Rock’n Roll-Spektakel!



In München treten sie am Freitag, 31. Mai 2019 auf dem Königsplatz auf.



Für die Veranstaltung sind nur mehr wenige Resttickets erhältlich.



Ablaufplan



Einlass: ca. 17:30 Uhr



Die Rockparty des Jahres wird ab ca. 18:30 Uhr mit einem DJ-Set von Rock Antenne-Musikchef DJ Thomas „Metal“ Moser starten.



Ab ca. 19:45 Uhr wird als Special Guest „THE NEW ROSES” auf der Bühne stehen.



Und plötzlich ging es ganz schnell: Aus organisatorischen Gründen kann der Rock’n’Roll-Action-Maler David Garibaldi erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Europa-Tournee stoßen, um das Vorprogramm für KISS zu bestreiten, da haben die Jungs von The New Roses nicht lange gefackelt, als der Anruf kam.



Beim KISS KRUISE durften sie als erste deutschen Band überhaupt auf Einladung vom KISS-Management dabei sein.



Mit ihren beiden Alben „Dead Man‘s Voice“ (2016) und „One More For The Road“ (2017) platzierten sich The New Roses in den Top 20 der deutschen Album Charts und ernteten international top Kritiken in der Rockpresse. Mit über 6000 Plays wurden die drei Single-Auskopplungen „Life Ain`t Easy“, „Every Wild Heart“ und „One More For The Road“ seit August 2017 zu Dauerbrennern in den deutschen Rockradios und gehören mittlerweile zum festen Programm der hiesigen Rocksender. Im Spätsommer kommt das neue Album von The New Roses begleitet von einer europaweiten Headliner Tour.



Ab ca. 20:45 Uhr wird KISS die Bühne betreten und eine Wahnsinnsshow auf die Beine stellen. Die Münchner dürfen sich auf viele Klassiker und auf viel gute Stimmung freuen. Denn bei KISS-Shows gilt seit jeher: Alles unter „gewaltig“ ist zu klein. Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer und Tommy Thayer bringen ihre größten Songs und die fetteste Produktion mit. Selbstredend fliegen die Musiker durch die Lüfte und quer über das Auditorium, selbstredend spucken sie sowohl Blut als auch Feuer und schießen Raketen aus der Gitarre. Die Fans bekommen den ganzen herrlichen Wahnsinn, den sie kennen und lieben und noch ein paar Abenteuerlichkeiten mehr. Wer zu oft blinzelt, verpasst etwas.



Vor allem aber gibt es die Musik zu hören, die aus den vier Schminkemonstern internationale Rockstars und Mitglieder der Rock And Roll Hall Of Fame gemacht hat: Hits wie „Rock And Roll All Nite“, „Love Gun“ und „I Was Made For Lovin’ You“, dazu Klassiker der frühen Platten, ausgesuchte Schätzchen aus den späteren Phasen und noch mehr Hits. Über zwei Stunden geben die legendären Hardrocker alles. Dazu lässt „Demon“ Gene Simmons böse grinsend seine Zunge hervorschnellen und stolziert auf Drachenfüßen umher, während „Starchild“ Paul Stanley ständig in Bewegung als der ultimative Rock’n’Roll-Frontmann die Menge dirigiert. KISS versprechen: „Die Tour wird ein ultimatives Fest für alle, die uns schon erlebt haben, und eine letzte Chance für die, die das bisher verpasst haben.“



Und ja, es ist tatsächlich die letzte KISS-Tour. Noch einmal zieht das Quartett in großem Stil rund um den Globus und feiert 45 Jahre Musikgeschichte. Aber sind wir realistisch: In nicht allzu ferner Zukunft muss und wird auch diese wilde Rock’n’Roll-Reise zum Ende kommen. „Wir treten eben nicht nur mit Shirts und Turnschuhen auf“, stellt Gene Simmons klar. „Ich trage 20 Zentimeter hohe Plateaustiefel, mein Outfit wiegt 18 Kilo, wir speien Feuer und fliegen durch die Luft. Keine Band im Business arbeitet härter. Diese Show können wir nicht ewig machen, deshalb kommt jetzt der richtige Moment für den Abschied.“



Keine Frage: Die End of the Road-Tour sollten Rock’n’Roller, Musikfreaks und andere Liebhaber spektakulärer Konzertunterhaltung nicht verpassen. You wanted the best, you got the best. The hottest band in the world… on their final tour ever: KISS!



Weitere Informationen unter: www.kissonline.com



Der Einlass erfolgt ausschließlich an der Luisenstraße (direkt am U-Bahnaufgang).



Auf der Seite des Karolinenplatzes wird es keinen Einlass geben.



Die Abendkassen befinden sich auch am Eingang an der Luisenstraße.



Achtung: es gibt nur noch ein kleines Restkontingent an Tickets.



Folgende Straßen sind vor, während und nach dem SOMMER OPEN AIR gesperrt:



Katharina-von-Bora-Str. (26.05. bis 05.06.)



Arcisstr. (26.05. bis 05.06.)



Brienner Str., südlich ab Karolinenplatz (26.05. bis 05.06.)



Luisenstr. (31.05. ab ca. 6:00 Uhr bis 02.06. ca. 3:00 Uhr)



Brienner Str., nördlich ab Augustenstr. (31.05. ab ca. 6:00 Uhr bis 02.06. ca. 3:00 Uhr)



Königsplatz (26.05. bis 05.06.)



Bitte um Beachtung:



Aus Sicherheitsgründen ist Folgendes verboten:





Das Mitbringen von harten, sperrigen und gefährlichen Gegenständen, Glas, Dosen, Hocker, Kisten, Messer, Waffen jeglicher Art, Feuerwerkskörper, Wunderkerzen, Fahrräder, Skateboards und Rollerblades.

Regenschirme - außer Knirpse - sind nicht erlaubt. Wir bitten Sie im Interesse aller Besucher, im Falle von Regen, Regenbekleidung zu tragen.





Taschen und Rucksäcke, die größer als DIN A 4 sind, bitten wir zuhause zu lassen!



Film- und Videokameras, Bild- und/oder Tonaufnahmegeräte aller Art sowie das Erstellen von Aufnahmen sind nicht gestattet.



München-Termin:



31.05.2019 – Königsplatz



Tickets sind unter www.muenchenticket.de sowie telefonisch unter 089- 54 81 81 81 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

