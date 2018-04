HOOBASTANK - Neues Album "Push Pull" der amerikanischen Rock-Hitschmiede erscheint am 25. Mai

Weltweit zehn Million verkaufte Alben, etliche Chartplatzierungen und ein Hit, der bis heute Ohrwurm-Potenzial hat: als Hoobastank 2003 ihr zweites Album The Reason und die gleichnamige Smash-Single veröffentlichten, stellten die damaligen Newcomer die Rock-Welt auf den Kopf. Heute zählen sie zu den großen, etablierten U.S.-Rock-Acts unserer Zeit und legen mit ihrem sechsten Album nach! Am 25.5. Wird „Push Pull“ erscheinen.



Push Pull zeigt das Quartett in Höchstform und endlich vereint mit Wunschproduzent Matt Wallace (Faith No More, Maroon 5), der die neuen Tracks auf Hochglanz zwischen Pop und Rock polierte. Der schwebenden Leichtigkeit eines Ohrwurms wie ‘More Beautiful‘ dürfte sich niemand entziehen können, und der treibende Chorus von ‘True Believer‘ sorgt für schlaflose Nächte. Und während der poppige Titeltrack der Vielseitigkeit der Band Tribut zollt, spielen die balladesken Untertöne von ‘We Don`t Need The World‘ den ultimativen Hoobastank-Trumpf auf und runden ein Album ab, das zu den stärksten der Hitfabrik aus Übersee zählt!



Label: www.napalmrecords.com

