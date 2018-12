EUNIQUE - Hip Hop Shooting Star der Stunde und NIKE-Testimonial auf Deutschlandtour im Januar

13.12.18

Sie ist einer der Shooting Stars der deutschen Hip Hop-Szene und das aktuelle Testimonial einer NIKE-Kampagne: Eunique Cudjo, gerade einmal 22 Jahre jung, veröffentlichte am 20. April 2018, ihr Debütalbum "GIFT" (Chapter One / Universal) und erreichte damit auf Anhieb Platz 7 der offiziellen deutschen Albumcharts und sogar Platz 1 in den offiziellen deutschen Hip-Hop-Charts.



1995 wurde sie als Tochter eines New Yorkers mit Wurzeln in Trinidad und einer ghanaischen Mutter in Hamburg geboren. Durch ihre musikaffine Mutter, kam Eunique bereits sehr früh in Berührung mit ihrem „Schutzengel“, der Musik. Sie ließ daheim ständig Songs von den unterschiedlichsten Künstlern laufen und führte ihre Tochter somit an Genres wie Jazz, Soul und Klassik heran.



Als Eunique im Alter von sechs Jahren ihren Vater verlor, wuchs die Überforderung der jungen, berufstätigen Mutter. Um zu gewährleisten, dass ihre Kleine während ihrer Dienstreisen weiterhin ein stabiles Umfeld hatte, gab sie sie zeitweise in eine Pflegefamilie. Von da an war die einzige Konstante im Leben von Eunique die Musik.



Im Jahr 2016 uploadete Eunique erstmals einen ihrer Freestyles auf ihrer Facebook-Künstler-Seite. Als dieser etliche Male geteilt wurde, bekam sie solch eine große Aufmerksamkeit, dass diverse Labels und A&Rs auf Eunique zugingen, um sie für sich zu gewinnen. Ihre Entschlossenheit war so groß, dass sie kurz darauf für unbestimmte Zeit nach Berlin zog. Seitdem ist sie im Lab. Tagtäglich trainiert sie nicht nur ihre musikalischen Skills sondern erlernt auch die Business-Seite der Musikindustrie. Neben Vocal-Coaching, Tanz- und Performancetraining lernt sie, was es heißt, an einem Geschäftsmeeting teilzunehmen, ein Interview zu geben oder auf Abruf abzuliefern.



Der Zeitplan ist straff und Eunique wächst immer und immer wieder über sich hinaus. Nachdem es morgens mit Mindsettraining startet, welches der Selbstfindung dient, geht es mit Fitness-und Selbstverteidigungsstunden weiter, bis der Tag nach stundenlangen Sessions im Studio endet.



Das Training zahlt sich aus. Das Social-Media-Phänomen hatte bereits früh eine treue Fanbase und performte unter anderem beim HYPE Festival 2017 in einer vollen Halle, vor einer Crowd, die nicht nur mit ihren Songs vertraut war, sondern ihre Texte auch gleich mitrappte.



Im Januar ist sie auf Deutschlandtour:



11.01. Hamburg, Große Freiheit 36



12.01. Hannover, Kulturzentrum Faust



13.01. Leipzig, Täubchenthal



14.01. Frankfurt, Batschkapp



17.01. Stuttgart, LKA Longhorn



18.01. Köln, Live Music Hall



19.01. Berlin, Astra



20.01. Dortmund, FZW



