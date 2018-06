Mit den schicken Elektrogrills von ROMMELSBACHER draussen oder drinnen grillen

Ob auf dem Balkon, im Garten oder im Fußball WM-Fieber mit Freunden zu Hause – gegrilltes Gemüse, Fleisch oder Fisch sind auch bei fettarmer Zubereitung ein Genuss. Die Rommelsbacher Elektrogrills bilden die perfekte Basis für ein schmackhaftes und gesundes Barbecue.



Wer beim Grillen lieber gemütlich sitzt, entscheidet sich für den Tischgrill BBQ 2002 Gourmet oder den Design Tischgrill BBQ 2012/E Gourmet Deluxe von ROMMELSBACHER. Beide Geräte punkten mit einer schnell aufheizenden Grillplatte mit Antihaftbeschichtung – diese sorgt für beste Grillergebnisse und eine leichte Reinigung. Während der in Deutschland gefertigte BBQ 2012/E mit zwei getrennt steuerbaren Grillbereichen besonders überzeugt, besitzt der BBQ 2002 eine Turbo-Grillzone zum schnellen, scharfen Anbraten. Weiterhin praktisch ist der Fettablauf mit entnehmbarer Auffangschale für den gesunden, fettarmen Genuss. Die Tischgrills haben beide jeweils eine geriffelte und eine glatte Seite sowie einen abnehmbaren Spritz- und Windschutz. Sollte sich das Wetter kurzfristig ändern, kann mit den Geräten dank des geringen Gewichts und des einfachen Transports auch in der Küche oder am Esstisch weitergebrutzelt werden. Der BBQ 2002 Gourmet ist für 104,95 Euro incl. MwSt. und der exklusive Design Tischgrill BBQ 2012/E für 249,95 inkl. MwSt. im Handel erhältlich. (unverbindliche Preisempfehlung).

Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH wurde 1928 von Dipl.-Ing. Gustav Rommelsbacher gegründet und ist noch heute ein Familienunternehmen, das von der dritten Generation geleitet wird. Das mittelständische Unternehmen konstruiert und produziert im Werk Dinkelsbühl elektrische Kleingeräte für Küche, Garten, Reise und Freizeit, die weltweit vertrieben werden. 'Made in Germany' steht bei ROMMELSBACHER nicht nur für die Produktionsstätte am Standort Deutschland, sondern auch für Qualitäts- und Umweltstandards sowie modernes Design. ROMMELSBACHER hat sich zum Spezialisten rund um das Thema "Freude am Kochen" entwickelt. Das Sortiment reicht vom innovativen Ceran® Grill bis hin zur kleinsten Automatik-Kochplatte der Welt.



Weitere Informationen unter www.rommelsbacher.de.



