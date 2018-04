Rohrer Immobilien auf Berliner Immobilien Messe 2018: Besonders hohe Nachfrage nach Wohneigentum

Rohrer Immobilien wird auch dieses Jahr wieder auf der Berliner Immobilien Messe (BIM) mit einem Stand präsent sein. Die Messe findet vom 14. bis 15. April in der Arena Berlin statt (http://www.bim-messe.de/aussteller/konzept).



Corvin Tolle, geschäftsführender Gesellschafter bei Rohrer Immobilien in Berlin: „Wir werden dieses Jahr eine besonders hohe Nachfrage nach Wohneigentum sehen.“ Laut Tolle werden bei allen Nachfragern von Eigentumswohnungen zentrale Lagen wie Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Wedding und Friedrichshain-Kreuzberg bevorzugt: „Diese hohe Nachfrage trifft auf ein zu geringes Angebot.“



Mehr als 50 Bauträger, Makler und Finanzierer werden sich auf der BIM dem kaufinteressierten Publikum präsentieren. Einen besonderen Anziehungspunkt stellt auch zu dieser Messeausgabe das Fachforum dar, in dem sich die Besucher kostenlos zu allen Fragen rund um das Thema Kauf und Verkauf von Wohnimmobilien sowie zur Marktlage und aktuellen Preisentwicklung informieren können.



Corvin Tolle wird dabei am 14. April von 15 bis 15.40 Uhr zum Thema „Das erste Mal Eigentümer - Grundbegriffe im Wohnungseigentum“ referieren.



„Für viele ist aufgrund der niedrigen Zinsen ein Investment in Wohnimmobilien erstmals möglich. Diesen Anlegern werde ich nützliche Tipps und Informationen bieten, damit ihr Investment auch erfolgreich wird“, so Tolle abschließend.



Weitere Informationen zu DAVE:

Der Deutsche Anlage-Immobilien Verbund (DAVE) ist ein Zusammenschluss von elf Immobilienberatungsunternehmen, davon zehn inhabergeführten, mit über 560 Mitarbeitern an 29 Standorten in Deutschland. DAVE bietet somit bundesweite Präsenz verbunden mit hoher lokaler Kompetenz. Der Verbund vermittelt die Interessen von Unternehmen, Institutionen, Erbengemeinschaften und Privatpersonen sowohl als Käufer als auch als Verkäufer. DAVE-Kunden profitieren von der Vernetzung der inhabergeführten Immobilienberatungsunternehmen in den Bereichen An- und Verkauf, Marktanalysen, Objektbewertung, Bestandsverwaltung sowie Portfolio-Optimierung. Weitere Informationen unter www.dave-net.de.

Rohrer-Immobilien GmbH Treuhandgesellschaft für Immobilienberatung und -vermittlung

Rohrer ist ein inhabergeführtes Immobiliendienstleistungsunternehmen für private, gewerbliche und institutionelle Nutzer und/oder Eigentümer. Es feiert nächstes Jahr sein 100-jähriges Bestehen und ist in den Bereichen Verwaltung, Bewertung, Vermarktung und Objektoptimierung von Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien sowie im Bauträgerservice tätig. Zudem berät Rohrer bei Asset Management-Themen und fungiert als Berater von Erbengemeinschaften, Stiftungen und Family Offices. Rund 80 Mitarbeiter sind für Rohrer in München, Nürnberg, Berlin und Frankfurt am Main tätig. Weitere Informationen unter www.rohrer-immobilien.de. Die Rohrer Immobilien GmbH ist Mitglied bei DAVE (Deutsche-Anlage-Immobilien-Verbund).



