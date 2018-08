RÖSLE setzt bei spoga + gafa 2018 auf Outdoor Genuss

In Verbindung mit 130-jähriger Tradition und Innovationskraft wächst auch in diesem Jahr der Anspruch des Allgäuer Familienunternehmens weiter: Gemeinsame Momente des Outdoor Genusses zu schaffen. Die BBQ-Neuheiten von RÖSLE werden in den Dimensionen Funktionalität und Vielseitigkeit in Premium-Qualität neu vorgestellt. Und so viel verrät Christel Anna Brechtel bereits: „Als Herzstück des Hauses zieht die Küche ins Grüne und vereint GRILL and COOK im Großformat. Groß und größer wird in der kommenden Grillsaison auch die RÖSLE BBQ-Videro-Reihe, die noch mehr Power und Komfort für den heißen Genuss verspricht.“ Weitere Überraschungen und Highlights werden im neuen Glanz und in einladender Atmosphäre vor Ort erstmalig präsentiert.



Von der Familie für die Familie, von Experten für Experten und von Genießern für Genießer – RÖSLE lädt in Halle 8.1, am Messestand A010/B011 alle BBQ-Fans zu einer Reise in die Welt des Outdoor Genusses ein.

