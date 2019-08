Rösle GmbH & Co KG

RÖSLE. Das Allgäuer Familienunternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Küchenwerkzeugen, Kochgeschirr, Grillgeräten und BBQ-Accessoires. Hobby- wie Profiköche in aller Welt schätzen die RÖSLE-Produkte. Zahlreiche internationale Designpreise und Auszeichnungen, darunter der Designpreis der Bundesrepublik Deutschland und der Stahlinnovationspreis, sind Ansporn und Bestätigung für den besonderen Anspruch von RÖSLE. Das Unternehmen aus Marktoberdorf ist in über 40 Ländern der Welt vertreten und hat eine eigene Vertriebsgesellschaft in den USA. Perfekte Qualität, überzeugende Funktionalität und nachhaltiges Design sind die Ansprüche der RÖSLE Gruppe, die seit 1988 in Familienhand ist und sich stark am Standort Marktoberdorf für die Zukunft von Mensch und Region unter der Leitung von Geschäftsführer Henning Klempp engagiert. Zur RÖSLE-Firmengruppe gehört ebenfalls die Premiummarke für Dachentwässerungszubehör GRÖMO, Marktführer in Deutschland und Europa, für welche Henning Klempp ebenfalls als Geschäftsführer verantwortlich zeichnet.