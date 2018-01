Grill and Chill: Eine Lebenseinstellung erwacht

Spätestens, wenn sich Sonnenstrahlen zeigen, verlagert sich das gemeinschaftliche Leben auch in unseren Breitengraden nach draußen auf die Straße, auf die Terrasse, in den Garten, in Parks, ans Wasser – und an den Grill. Denn gemeinsamer Genuss, angefangen bei gemeinsamer Zubereitung, verbindet. RÖSLE macht mit Weiterentwicklungen seiner ohnehin innovativen Pelletgrills, der beliebten Gasgrill BBQ-Station Videro und des Vario-Systems sowie einem stimmigen Ausbau seines BBQ-Zubehörs Lust auf die Grillsaison 2018.



Auf eine Saison voller Grillfeste



Zum feierlichen Angrillen stellt RÖSLE im Jahr seines 130. Geburtstags unter anderem das Jubiläumsmodell BBQ Gasgrill-Station Videro G4-S bereit, aber nur solange der Vorrat reicht. Das Gerät heizt mit einer extra-heißen Grillfläche speziell für Steaks ein, die sich im linken Seitentisch verbirgt. Ein Glaseinsatz im Deckel und beleuchtete Drehregler sorgen für einen guten Überblick bei den ersten BBQ-Abenteuern der Saison. Vier Hauptbrenner und ein weiterer Seitenbrenner für Beilagen, Gemüse oder Saucen komplettieren einen Grill, der bei der Ausstattung an nichts spart, wohl aber beim Preis.



Die BBQ-Zukunft beginnt jetzt



Währenddessen bekommt die Gasgrill BBQ-Station Videro G6 ein Upgrade auf sechs Brenner. WLAN vernetzt künftig nicht nur die Welt, sondern auch die Pelletgrills Memphis Elite/PRO WiFi. Die moderne Funktion erlaubt eine Steuerung der gefragten RÖSLE-Geräte über eine App mit dem Smartphone und erfindet die zeitlose Garmethode kurzerhand neu. Vielfalt zelebriert RÖSLE mit der Einführung des Vario-Systems für alle Kugelgrills sowie für alle Gasgrill BBQ-Stationen. Auch die Spezialitäten-Küche von Europa bis Asien wandert damit mühelos vom Herd nach draußen in den Garten. Dank der Grillroste Vario PRO lassen sich die bestehenden Geräte ganz leicht mit Pizzastein Vario PRO, Grillplatte Vario PRO oder Wok Vario PRO umrüsten.



Neue Favoriten am Grill



Die Zubehör-Neuheiten decken von der Vorbereitung mit BBQ-Messerset Chef und Edelstahl Universalschale über die Zubereitung mit Speckgriller und BBQ-Gewicht bis hin zur Präsentation mit rundem Pizza- und Servierbrett Hickory sowie rechteckigem Servierbrett Hickory alle Phasen eines gelungenen Grillabends ab. Für die richtige Ausleuchtung sorgt unterdessen der LED Grillspot Solar. Mit der einzigartigen Verbindung aus Tradition und Innovation, die weiterhin in jedem Produkt zur Geltung kommt, bleibt RÖSLE sich selbst treu – und neu.

Rösle GmbH & Co KG

RÖSLE. Grill and Chill. Das Allgäuer Familienunternehmen zählt zu den führenden Herstel-lern von Küchenwerkzeugen, Töpfen und BBQ-Grills. Hobby- wie Profiköche in aller Welt schätzen die RÖSLE-Produkte, die sich durch Funktion, Qualität, Design und Innovation auszeichnen. Zahlreiche internationale Designpreise und Auszeichnungen, darunter der De-signpreis der Bundesrepublik Deutschland und der Stahlinnovationspreis, sind Ansporn und Bestätigung für den besonderen Anspruch von RÖSLE. Das Unternehmen aus Markt-oberdorf ist in über 40 Ländern der Welt vertreten und hat eine eigene Vertriebsgesellschaft in den USA.

