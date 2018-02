Feuer frei für natürlichen Genuss: Römertopf heizt ein mit der neuen Serie Lafer BBQ

Neue Grillserie in Kooperation mit Sternekoch Johann Lafer

Feuerfeste Keramik

Verträgt Temperaturschwankungen bis zu 900° Celsius

In verschiedenen Ausführungen von Grillplatten bis zum Pizza-Backstein

Natürliches Grillen auf Ton für den vollen Geschmack





Natürlicher und vielseitiger Geschmacksgarant – so kennt man den Küchenklassiker Römertopf seit mittlerweile mehr als 50 Jahren. Jetzt präsentiert sich der Römertopf so stark wie nie: mit der Lafer-Serie BBQ, entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Starkoch Johann Lafer. Der Gourmet-Griller weiß, worauf es beim Grillen ankommt: Sattes Aroma und naturbelassener Geschmack. Alle Produkte der Serie sind aus feuerfester Keramik gefertigt. Ob BBQ-Grill, Lagerfeuer oder Backofen: Temperaturschocks von bis zu 900° Celsius können der Lafer-Serie BBQ nichts anhaben. Damit bietet Römertopf gesunde und umweltfreundliche Alternativen zu Einweg-Aluminiumschalen und anderen Grill-Utensilien aus Metall. Die Produkte von Römertopf sind durch ihre natürliche Beschaffenheit 100 Prozent lebensmittelecht und können durch ihre robuste Fertigung zu lebenslangen Begleitern werden – in der Küche und jetzt auch auf dem Grill.



Neue Serie für einzigartig natürlichen Grillgenuss



Die neue Keramik der Römertopf-Produkte aus der Serie Lafer BBQ verteilt die Hitze im Gegensatz zu vielen Produkten aus Metall sehr gleichmäßig auf der gesamten Fläche. Dadurch werden beispielsweise Bratwürste, Gemüse- oder Fleischspieße perfekt gegrillt – egal ob sie ganz am Rand oder in der Mitte aufgelegt werden. Zudem wird die Wärme erheblich länger als bei anderen Materialien gespeichert: Das Grillgut bleibt so lange heiß und lecker.



In Sachen Vielfalt und Vielseitigkeit stehen die neuen Produkte den bekannten Römertopf-Brätern in nichts nach: Die Barbecue-Serie bietet einzigartige Grillplatten in runder und eckiger Ausführung, einen Geflügelbräter, einen Pizza-Backstein, Grillschalen in zwei Größen sowie einen kleinen und einen großen Schmortopf mit Deckel (Dutch Oven). Die feuerfesten Formen bereichern nicht nur die Outdoor-Küche, sie eignen sich ebenso für Backöfen, Mikrowellen und alle Herdarten (außer Induktion). Dem Indoor-Grillerlebnis am heimischen Herd bei schlechtem Wetter steht also nichts mehr im Weg. Alle Produkte sind schneid- und kratzfest und können problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Bei extremen Verschmutzungen, wie beispielsweise bei eingebranntem Fett, können die Formen aufgrund ihrer superharten Glasur sogar mit Edelstahlschwämmen gereinigt werden.



Das Herzstück der Lafer-Serie BBQ: Die neuen Planchas



Um perfektes Grillen von Steaks, Würstchen und Gemüse zu garantieren, hat Römertopf gemeinsam mit Sternekoch Johann Lafer neue Grillplatten – auch Planchas genannt – entwickelt. Die Grillstege oder Grillnoppen, mit denen die Platten auf der Auflagefläche ausgestattet sind, ermöglichen ein Abtropfen von Marinade, Fleischsaft und Fett, so dass Gemüse, Fleisch oder Meeresfrüchte, wie Scampis und Muscheln, perfekt gelingen.



Die runden Planchas passen hervorragend auf Kugelgrills und in die von vielen Grillherstellern angebotenen runden Grillrost-Einsätze. Die rechteckigen eignen sich entsprechend für rechteckige Gas- oder Holzkohle-Grills. Für unverwechselbares Design sind die Planchas sowie der Pizza-Backstein mit einem Lafer-Logo versehen. Alle Produkte sind aus rotem Westerwälder Ton gefertigt. Alle Lafer BBQ Produkte sind außen tiefschwarz-hochglänzend und auf der Grillfläche transparent-hochglänzend glasiert.

