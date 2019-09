Pressemitteilung BoxID: 768662 (Röhr GmbH)

europlac VARIOPLEX ist ausgezeichnet: "ICONIC AWARDS 2019 INNOVATIVE MATERIAL - WINNER"

europlac – führender Hersteller von Edelholzwerkstoffen gewinnt mit der VARIOPLEX beim renommierten „ICONIC AWARDS 2019 - Innovative Material – WINNER“



Das Besondere der VARIOPLEX - entstanden in der europlacMANUFACTUR, durch den Einsatz neuester Fertigungstechnologien und innovativer Entwicklung - ist die Vielseitigkeit dieses Produkts. Den kreativen Gestaltungsmöglichkeiten im Interior sind hier keine Grenzen gesetzt.



Exklusive Edelhölzer werden für die VARIOPLEX in Handarbeit Schicht für Schicht in Form gebracht. Es stehen zahlreiche Holzarten für die Realisierung Ihrer Ideen zur Verfügung. Neben Streifen für die Verlegung in den verschiedensten Webmustern sind auch breite Lamellen in Wellenform möglich. Verwendung findet dieses einzigartige Produkt z.B. bei Fronten, Wände oder Möbel für architektonische Akzente. Auch kann durch die besondere Struktur die Wahrnehmung der Akustik im Raum deutlich verbessert werden.



Das Ergebnis überzeugte auch die hochkarätig besetzte Fachjury der ICONIC AWARDS 2019. Diese werden vom Rat für Formgebung ausgerichtet und verstehen sich als erster neutraler, internationaler Architektur- und Designwettbewerb, der die Disziplinen Architektur, Bauwirtschaft und Industrie in ihrem Zusammenspiel berücksichtigen und stilprägende Ikonen identifizieren und würdigen will.



„Diese einzigartige Synthese der VARIOPLEX, aus der an sich eher strengen Form eines herkömmlichen Edelholzwerkstoffes hin zu einer feinen und elegant geschwungenen Linie, eignet sich für Designakzente in der klassischen Inneneinrichtung, ebenso wie in der modernen Innenarchitektur“ erklärt Marina Röhr, Geschäftsführerin von europlac.



Ob trendig in Eiche oder Nussbaum, elegant in Kirschbaum oder rustikal mit Ästen kann sie für jeden Einrichtungsstil individuell gefertigt werden. Die VARIOPLEX ist in über 140 lagernden Edelhölzern erhältlich. Es sind auch Varianten in Kombination mit verschiedenen Holzarten oder sogar Farben möglich. Also ein kreativer Edelholzwerkstoff mit unbegrenzten Möglichkeiten in der Gestaltung.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (