Rödl & Partner berät die chinesische Chengfei Integration Technology (CITC) bei Joint Venture Projekt mit der ElringKlinger AG

Rödl & Partner hat das chinesische Unternehmen Sichuan Chengfei Integration Technology Co., Ltd. (CITC) bei der Zusammenarbeit mit der ElringKlinger AG im Bereich der Batterietechnologie umfassend beraten. Im Zuge der Begründung des Joint Ventures wurde von beiden Seiten ein Rahmenvertrag über die Modalitäten mit einer Laufzeit von zehn Jahren bis zum 31. Dezember 2027 unterzeichnet. Der Vertrag sieht die Gründung einer Joint Venture-Gesellschaft zur Entwicklung, Fertigung und Distribution von Lithium-Ionen-Batteriemodulen für den globalen Automobilmarkt vor. Im Fokus stehen dabei international ausgerichtete Elektromobilitätsprojekte in Asien, Europa und den USA.



CITC wurde im Rahmen dieses Projekts durch ein auf China Outbound Transaktionen spezialisiertes Team von Rödl & Partner umfassend rechtlich beraten. Unter der Federführung von Associate Partner Jiawei Wang begleitete Rödl & Partner die CITC bei der kompletten Gestaltung des Rahmenvertrages.



Durch das Joint Venture werden komplementäre Leistungen der beiden Vertragspartner ergänzt: Die an der Shenzhen Stock Exchange gelistete CITC wird über ihr Tochterunternehmen China Aviation Lithium Battery Co., Ltd. (CALB) für die Zellchemie verantwortlich zeichnen und ElringKlinger steuert alle weiteren Modulkomponenten wie hochinnovative Zellkontaktiersysteme oder Zellgehäuse bei. Neben dem gegenseitigen Ressourcenzugang profitieren beide Partnerunternehmen vom Know-how und der langjährigen Erfahrung in unterschiedlichen Teilgebieten der Batterietechnik. Gemeinsam sollen die Geschäftsaktivitäten in der Batterietechnologie weiter vorangetrieben werden, um nachhaltig eine bessere Marktdurchdringung zu erreichen.



Berater CITC



Rödl & Partner Stuttgart



Jiawei Wang, LL.M., Registered Foreign Lawyer (China), Associate Partner, Leiter China Desk (Federführung, Corporate, Joint Venture, China Outbound Investment)



Christian Speckert, Rechtsanwalt, Associate Partner (Corporate, Joint Venture)



Yijue Kuang, Registered Foreign Lawyer (China), Senior Associate (Corporate, China Outbound Investment)



Dr. Yanlin Xiang, Rechtsanwältin, Senior Associate (Joint Venture)







Rödl & Partner Shanghai



Yuan Zhang, Associate (Corporate)



Chao Du, Associate (Corporate)



CITC – Inhouse



Meina Ju, General Counsel



Guanghui Wu, Inhouse Counsel

Rödl & Partner GmbH

Als Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater und Wirtschaftsprüfer sind wir an 108 eigenen Standorten in 50 Ländern vertreten. Unsere Mandanten vertrauen weltweit unseren 4.500 Kolleginnen und Kollegen.



Mehr Informationen über Rödl & Partner finden Sie im Internet unter www.roedl.de.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren