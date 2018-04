Rödl & Partner berät Gesellschafter der Ascora GmbH bei Anteilsverkauf an DRS Investment GmbH

Rödl & Partner hat den Geschäftsführenden Gesellschafter des Software-Spezialisten Ascora GmbH, Dr. Sven Abels, beim Verkauf seiner Unternehmensanteile an die private Beteiligungsgesellschaft DRS Investment GmbH umfassend beraten. Ein Team von Rödl & Partner unter Leitung von Björn Stübiger war von Abels mit der Durchführung eines strukturierten M&A-Prozesses beauftragt worden. Mit dem Verkauf an die DRS Investment GmbH wurde dieser Prozess nun erfolgreich abgeschlossen. Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.



Unter Federführung von Henning Kürbis verantwortete der Corporate Finance- und M&A-Bereich von Rödl & Partner Eschborn dabei das M&A-Projektmanagement. Ein auf M&A-Transaktionen spezialisiertes Team von Rödl & Partner Nürnberg unter Federführung von Michael Wiehl beriet Verkäufer Dr. Sven Abels während der gesamten Transaktion in rechtlichen Fragen.



Die Ascora GmbH mit Sitz in Ganderkesee (Niedersachsen) wurde im Jahr 1994 gegründet und ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Softwarehaus. Das Unternehmen entwickelt Konsumentensoftware für Windows und Mac sowie Smartphone-Apps und beteiligt sich an diversen Forschungs- und Entwicklungsprojekten in Deutschland und Europa. Ascora hat sich zu einem etablierten Partner rund um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen entwickelt und beschäftigt heute über 30 Software-Entwickler. Mit über 12 Millionen Nutzern zählt die Ascora GmbH zu einem der großen Anbieter von Softwarelösungen für Konsumenten in Deutschland. Ascora hat unter anderem den Deloitte Technology Fast 50 Award und den Preis Wachstumschampion 2018 von Focus und Statista erhalten. Die Ascora GmbH wurde außerdem in die Liste der „Top Arbeitgeber Mittelstand 2018“ von Focus Business aufgenommen.



Die DRS Investment GmbH ist eine private Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen und hat ihren Sitz in München. Der Investitionsfokus liegt auf stabilen und etablierten Geschäftsmodellen, Nischenplayern und Software- und Technologieunternehmen. Managing Partner Dr. Andreas Spiegel bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung als Unternehmer und Investor im Mittelstand mit.



Berater der Ascora GmbH



Rödl & Partner Eschborn – Corporate Finance



Henning Kürbis, Associate Partner (Federführung, Corporate Finance und M&A)



Hendrik Blumenstock, Senior Consultant (Corporate Finance und M&A)



Rödl & Partner Nürnberg – Rechtsberatung



Michael Wiehl, Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht (Federführung, Legal M&A)



Sebastian Dittrich, Associate (M&A und Gesellschaftsrecht)



Rödl & Partner München



Björn Stübiger, Partner (Leiter Corporate Finance und M&A)

