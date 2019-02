Frühlingsretreats im Verdura Resort

27.02.19

Eine Frühlingsfarbenpracht, blühende Blumen und eine Saison voller Neuigkeiten erwarten die Gäste im Luxushotel Verdura Resort, a Rocco Forte Hotel, im atemberaubenden Sizilien. Das Haus öffnet am 1. März 2019 und freut sich auf exzellenten Service, Entspannung und Wohlbefinden. Dazu gehören eine exquisite Auswahl von neuen Menüs in den vier Restaurants des Resorts und eine Vielfalt köstlicher Cocktails – bestellbar an einer der sechs Bars mit Blick auf einen typisch sizilianischen Sonnenuntergang.



203 große Zimmer, Suiten und Villen (letztere haben einen privaten Pool und sind perfekt für Familien) – eingerichtet in zeitgenössischem, sizilianischem Stil – bieten spektakuläre Meeresausblicke und sorgen damit für einen erholsamen Urlaub in absoluter Privatsphäre. Golfenthusiasten können auf dem 18-Loch-Champion-Platz oder auf dem 9-Loch-Kurzplatz spielen. Die Driving Range, das Performance Institute und die Golf Akademie runden das Angebot ab.



Der perfekte Ort um fit zu bleiben: das Verdura Resort bietet ein breites Angebot an Sportmöglichkeiten: Yoga, Pilates, Tennis, Spaziergänge – sowohl auf dem Hotelgelände, als auch außerhalb. So können die Gäste die vielen Möglichkeiten an Wassersportarten und die zahlreichen Attraktionen der Gegend erkunden. Den jüngeren Gästen steht die Sportakademie zur Verfügung.



Der preisgekrönte Spa umfasst 11 Behandlungsräume, Gym, Yoga-Studio, ein 25-Meter-Innenpool, vier Außenpools für Thalassotherapie, ein Dampfbad, Saunen für Damen und Herren sowie eine Spa-Bar. Gleichzeitig zur Eröffnung wird die Produktlinie von Irene Forte Skincare vorgestellt. Jedes Produkt entsteht hundertprozentig aus natürlichen, lokalen Zutaten, wie dem hauseigenen Verdura Oil, gewonnen aus der Ernte von den 2000 Olivenbäumen, die auf dem Resort-Grundstück wachsen, und aus anderen Produkten, die in der Verdura Società Agricola angebaut werden.



Ab Ostern bietet das Verdura Resort ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm. So können Gäste von Donnerstag, den 18. April bis Montag, den 22. April 2019 zwischen Sportarten wie Tennis und Golf, Fitnessübungen wie Pilates, Yoga oder Stretching wählen. Auch Spa-Behandlungen, Strandaktivitäten, Kochkurse oder Live-Musik an der Bar sind möglich. Die Eiersuche am Ostersonntag und das BBQ am Pool am Ostermontag stehen ebenfalls auf dem Programm. Das Verdura Resort hat italienische Sportstars engagiert und veranstaltet "Academies with the stars".





Radakademie mit Mario Cipollini - 15. bis 22. April

Fußball-Akademie mit Gianluca Zambrotta - 15. bis 22. April

Gymnastikakademie mit Daniela Massironi - 17. bis 22. April





Außerdem gibt es für das Osterwochenende ein spezielles Familien-Osternpackage.



Bei Buchung von mindestens vier Nächten in zwei verbundenen oder angrenzenden Zimmern, erhalten Gäste 50% Rabatt auf das zweite Zimmer.



Außerdem dazu:





Tägliche Halbpension, Getränke exklusive. Optional mit dem Abendessen ʺSicilian Nightʺ am Samstag, den 20. und dem ʺPasquetta Park BBQʺ am Montag, den 22. September. Eine kostenlose Sportakademie für ein Kind pro Aufenthalt.

Zugang zum Verdura Spa für Erwachsene

Osterausrüstung bei der Ankunft

Kostenloses high-speed WLAN





Ab €920 pro Package, pro Nacht.

