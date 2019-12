Pressemitteilung BoxID: 778316 (Robinson Club GmbH)

Unterhaltung der Extraklasse: Mit zahlreichen prominenten Gästen aus verschiedenen Genres startet ROBINSON ins Jubiläumsjahr

Am 14. März 2020 fällt in Düsseldorf bei der großen ROBIN50N FOREVER OPENING NIGHT der Startschuss zur Geburtstagsfeier des Premium-Clubanbieters, die sich ein ganzes Jahr lang durch alle 25 Clubs ziehen wird. Mit von der Partie sind namhafte Persönlichkeiten aus den Bereichen Tanz, Musik, Kulinarik und Comedy, die ihr gewohntes Terrain – Konzerthalle und Fernsehen – gegen die Bühne im Club tauschen.



Mitreißende Tänzer und Sänger

Highlight der Eröffnungsparty ist eine Weltpremiere: Sänger, Jurycoach und Entertainer SASHA, einer der erfolgreichsten Künstler der deutschen Musikszene, wird den neuen ROBINSON Song erstmals präsentieren und damit den Beginn einer außergewöhnlichen Clubtournee markieren. Begleitet von seiner Band tritt er zum Gastspiel in sämtlichen 25 Clubs an – und er kommt nicht allein. Stimmgewaltige Unterstützung erhält er u.a. von Pop-Star Vanessa Mai, die neben zahlreichen Hiterfolgen Bekanntheit durch ihr Jury-Dasein bei „Deutschland sucht den Superstar“ sowie als Teilnehmerin und Zweitplatzierte bei der Tanzshow „Let’s Dance“ erlangte. Profitänzer Christian Polanc verhalf Vanessa Mai damals zur Silbermedaille und schwingt nun auch bei ROBINSON das Tanzbein. Während Mai im bis dahin neu eröffneten ROBINSON Club Ierapetra auf Kreta sowie im Club Khao Lak in Thailand und Jandia Playa auf Fuerteventura singt, tanzt sich Polanc durch die Anlagen Ierapetra, Quinta da Ria in Portugal, Esquinzo Playa auf Fuerteventura, Cabo Verde auf den Kapverden und Agadir in Marokko. Zudem wird Detlef D! Soost, Fitness-Experte, Choreograph und Motivator, im ROBINSON Club Cala Serena auf Mallorca Halt machen. Und auch die erfolgreichste Breakdance Crew der Welt, die Flying Steps, stellen ihr Tanztalent im ROBINSON Club Apulia in Italien und Pamfilya in der Türkei unter Beweis.



Speziell für seine kleinen Gäste holt sich ROBINSON zudem den unumstrittenen „König der Kinderdisco“ an die Geburtstagstafel: Volker Rosin feierte jüngst sein 40. Bühnenjubiläum als Kinderliedermacher und Musiker. In dieser Zeit hat er über 35 Alben veröffentlicht, mehr als fünf Millionen Tonträger und über eine halbe Million Spiel- und Liederbücher verkauft. Nicht nur bei Kindern ist er vor allem mit Hits wie „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ und „Das singende Känguru“ bekannt. Sein berühmtes ROBY Lied wird er bei seinen Auftritten in den fünf FOR FAMILY Clubs Pamfilya, Apulia, Esquinzo Playa, Djerba Bahiya in Tunesien und im griechischen Kyllini Beach zum Besten geben.



Charmante Comedy trifft auf erlesene Kulinarik

Mit viel Humor durch die Jubiläumswoche: David Werker, Träger des Deutschen Comedypreises in der Kategorie „Newcomer“, beansprucht gemeinsam mit seinen Comedian-Kollegen Tan Caglar, Berhane Berhane, Timm Beckmann und Roberto Capitoni in verschiedenen Anlagen die Lachmuskeln. Die Spitzenköche Armin Karrer und Rolf Straubinger hingegen sorgen im ROBINSON Club Sarigerme Park in der Türkei für das leibliche Wohl der Gäste. Während der Jubiläumswochen werden sich in ausgewählten Clubs weitere namhafte Künstler und Experten unter die Gäste mischen – so auch im ROBINSON Club Amadé in Österreich die Artisten vom Münchner GOP Varieté-Theater.



Die Eventwochen sind im Reisepreis inkludiert, der Tourplan kann online auf www.robinson.com/de/de/50-jahre-robinson eingesehen werden. Wer Teil der einzigartigen Geburtstagsfeiern sein möchte, kann sich ab sofort sein besonderes Erlebnis mit Starpotential in seinem TUI Reisebüro oder online unter www.robinson.com buchen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (