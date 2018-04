Benjamin Blümchen-Besuch und Kleinkindwochen: ROBINSON Club Esquinzo Playa bietet Traumurlaub für Groß und Klein

Die Urlaubsplanung mit kleinen Kindern ist meist nicht einfach, müssen doch die Interessen und Bedürfnisse aller Altersstufen dabei berücksichtigt werden. Abhilfe versprechen verschiedene Events im ROBINSON Club Esquinzo Playa auf Fuerteventura: Während Eltern ruhige Stunden am Pool genießen, machen ihre Jüngsten gemeinsam mit Benjamin Blümchen den Club unsicher oder werden im Rahmen der Kleinkindwochen liebevoll von den ROBINS betreut.



Deutschlands bekanntester Elefant macht Urlaub auf den Kanaren



Er ist groß und grau, trägt eine rote Mütze und liebt Zuckerstückchen: Benjamin Blümchen. Seit nunmehr gut vierzig Jahren verzaubert der sprechende Elefant die Herzen vieler Kinder. Doch auch ein Elefant braucht Urlaub und so freut sich Benjamin vom 16. bis 23. Juni 2018 auf eine abenteuerliche Woche im ROBINSON Club Esquinzo Playa.



Gemeinsam mit dem ROBY CLUB und seiner Freundin, der rasenden Reporterin Karla Kolumna, nimmt er Räuberfährten auf und macht sich auf die Suche nach verschwundenen Gegenständen. Kleine Gäste können sich in der TOP Event Woche auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Vom Figurentheater Marmelock über Kindershows bis hin zu Schatzsuchen – hier kommen Entdecker ab drei Jahren voll auf ihre Kosten während sich Eltern derweil entspannt zurücklehnen oder beim Sport auspowern können. Unterstützt wird Benjamin von den Kinder-Fitness-Experten Angela und Thomas Ballin, die seit vielen Jahren die TOP EVENTS mit dem Kultelefanten begleiten. Der Event-Preis ist im Clubaufenthalt bereits inklusive.



Die ROBY Kleinkindwochen: Auszeit für Eltern und Nachwuchs-Piraten



Eltern mit noch jüngerem Nachwuchs können während der ROBY Kleinkindwochen im ROBINSON Club Esquinzo Playa ebenfalls beruhigt Zeit zu zweit genießen, während sich ausgebildete ROBINS um die Kleinsten ab einem Jahr kümmern. Neben der Betreuung in speziell eingerichteten Spielräumen bietet ROBINSON ein umfangreiches Equipment von Buggys über spezielle Babynahrung bis hin zu Babyphones auf Nachfrage an. Die Kleinkindwochen finden an folgenden Terminen statt:



- 14. bis 21. April 2018

- 21. bis 28. April 2018

- 28. April bis 05. Mai 2018



Während der ROBY Kleinkindwochen können Eltern täglich von sonntags bis freitags ihre Sprösslinge zu verschiedenen Zeiten in die Betreuung geben. Je nach Anzahl der in Anspruch genommenen Stunden liegen die Preise zwischen 18 und 60 Euro pro Tag. Eine Vorabbuchung im Club ist erforderlich.



Preisbeispiel: Eine Woche vom 16. bis 23. Juni im ROBINSON Club Esquinzo Playa mit all-inclusive made by ROBINSON sowie der Teilnahme an dem TOP Event Benjamin Blümchen kostet mit Flug ab/nach Hannover ab 1.276 Euro pro Erwachsenen und 647 Euro für ein Kind im Alter von 2-5 Jahren im Familienzimmer.

