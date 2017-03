Umdenken und Chancen nutzen

Geld auf das Sparbuch oder doch lieber Pfand sammeln? Was zunächst absurd klingt, steht in einem reellen Wertzusammenhang. Wer heute 1.000 Euro auf das klassische Sparbuch legt, erhält beim aktuellen Zinssatz mit etwas Glück 10 Cent Rendite. Das entspricht ziemlich genau dem Pfandwert einer Glasflasche. Muss beim Parken vor der Bank noch Kleingeld in die Parkuhr, ist die Mini-Rendite endgültig dahin. Denn so wie sich die ganze Welt im permanenten Wandel befindet, ist der Wandel inzwischen auch längst bei der Geldanlage angekommen: Der Zins sinkt und bis dato klassische Anlageformen werden zunehmend unrentabel – ein unausweichlicher Fakt. Ob gut oder nicht, schwarz oder weiß… Sparer und Anleger werden nicht umhinkommen, sich mit diesem Wandel auseinanderzusetzen - um Chancen zu erkennen und zu nutzen.Fortschritt, Wandel oder beides gleichzeitig? Erinnern wir uns an die Energiewende: Zunächst von vielen als unbezahlbare Spinnerei belächelt – wir kennen alle noch die nicht eingetretenen Szenarien, zu Stoßzeiten im Dunkeln zu sitzen – war sie auf einmal Fakt und jeder musste sich mit den neuen Umständen auseinandersetzen. Ob es gefiel oder nicht, ob man es für gut hieß oder nicht. Auch Smartphones und Internetshopping waren vor zehn Jahren noch Nebensache. Inzwischen sind sie von Jung und Alt akzeptiert und haben Festnetz beziehungsweise Handy sowie den klassischen Einzelhandel in großen Teilen abgelöst. Tatsächlich gilt es, Wandel mitsamt seinen Chancen anzuerkennen. Letztendlich stehen nämlich Wandel und Fortschritt in engem Zusammenhang – denn Wandel wohnt Fortschritt inne. Oder anders gefragt: Wer leugnet in der Retrospektive noch die Sinnhaftigkeit des deutschen Atomausstiegs?Heute befindet sich der Anlagemarkt in einer Phase des umfassenden Wandels. Und auch hier gilt: Ob es gefällt oder nicht, ob man es für gut heißt oder nicht. Es ist Fakt und mit dem Wandel werden sich auch die Formen der Geldanlage künftig weiter verändern. Weg von den jahrzehntelang sicheren Zinsbringern wie Sparbuch, Staatsanleihe, Lebensversicherung oder Sparvertrag als bis dato etablierte Anlageformen. Die Entwicklung wird Anleger immer weiter hin zu bewährten, aktienbasierten Lösungen führen. Sparern bleibt es natürlich selbst überlassen, ob und inwieweit sie den Weg des Wandels mitgehen, die Chancen erkennen und anerkennen möchten. Manch einer mag es bevorzugen, die „guten alten Zeiten“ herbeizusehnen oder der Europäischen Zentralbank ob ihrer Zinspolitik den schwarzen Peter zuzuschieben. Den Trend beziehungsweise den Wandel wird damit aber niemand aufhalten. Klug, wer sich rechtzeitig informiert, nach neuen Ansätzen der Geldanlage Ausschau hält und so dem Wandel seinen Schrecken nimmt – indem Chancen erkannt und genutzt werden.Der flexible LuxTopic - Systematic Return der Robert Beer Investment GmbH aus Parkstein bietet eine bewährte, risikoadjustierte Strategie sowie eine aktive Absicherungssteuerung. „Ziel des LuxTopic - Systematic Return ist es, eine Ausschüttung von 3 % per anno zu erwirtschaften, um so der Nullzinsfalle zu entkommen“, so Geschäftsführer Robert Beer. Dazu erfolgt eine breite Streuung des Vermögens in substanz-, ertrags- und dividendenstarke europäische Aktien, um die Renditechancen der internationalen Kapitalmärkte langfristig zu nutzen. Ausgehend von langjähriger, intensiver Forschungsarbeit bilden aktuell renditestarke, europäische Standardwerte die Basis. Für die Sicherheit und eine begrenzte Abwärtspartizipation sorgt eine spezielle Absicherungsstrategie.* Robert Beer, Inhaber und Geschäftsführer der Robert Beer Investment GmbH, www.robertbeer.com , verwaltet seit nunmehr 13 Jahren risikoadjustierte Aktienstrategien, in welche die Ergebnisse von 30 Jahren Erfahrung und Forschung einfließen. Kernkompetenz sind hierbei Absicherungsstrategien mit Optionen, aktive Aktienauswahl und darauf aufbauend systematische, regelbasierte und risikoadjustierte Anlagestrategien. Sein Erfolgsrezept: Rendite und Risiko in Einklang bringen und so langfristig einen Mehrwert erzielen. Als Finanzbuch-Autor befasste er sich bereits in den 80er Jahren mit dem Spezialgebiet des Optionsmanagements. Werke über den Euro Mitte der 90er sowie zum Thema Indexing demonstrieren seine langjährige und vorausschauende Expertise.