RKWs Imagefilm gewinnt den German Design Award

„When excellence matters“ – der Unternehmensslogan des weltweit führenden Herstellers von Folienlösungen ist die inhaltliche Klammer des RKW-Imagefilms, der am 23. November vom Rat für Formgebung mit einem der anerkanntesten internationalen Design Awards ausgezeichnet wurde. Nach dem Gold Award beim World Media Festival im Mai 2018 ist dies nunmehr die zweite Auszeichnung für den RKW-Unternehmensfilm.



Zielsetzung des Films ist es, die Markt- und Qualitätsführerschaft des Unternehmens RKW in vielen sehr unterschiedlichen Anwendungsbereichen aufzuzeigen und dadurch gleichzeitig auch die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu steigern. „Unsere Folien, Netze und Vliesstoffe sind in vielen Produkten des täglichen Lebens enthalten. RKW-Folien sorgen z.B. in den meisten Babywindeln für optimalen Auslaufschutz oder stellen sicher, dass Produkte bei Transport und Lagerung besser geschützt werden. Unsere Agrarfolien und Netze tragen dazu bei, den Ertrag und die Qualität von Erntegut für Mensch und Tier zu verbessern. Das Thema Exzellenz ist sehr wichtig bei uns, es ist unser Anspruch, Maßstäbe in Qualität und Bestleistung zu setzen und daher zentraler Kern unseres Unternehmensslogans“, erläutert Alexandra Jaranilla, Director Corporate Marketing & Communications der RKW-Gruppe, die Motivation hinter dem Film.



Der Unternehmensfilm wurde von der Berliner Kommunikationsagentur SMACK realisiert, das Drehbuch stammt von den beiden kreativen Köpfen hinter SMACK, Geschäftsführerin Regula Bathelt und Chief Creative Officer Martin Bruss. „Filme haben eine unvergleichliche Kraft und sind deshalb bei uns immer ein wichtiger Baustein in der Kommunikation und Markenführung. Es freut uns daher, dass der Rat für Formgebung das auch so sieht“, so Regula Bathelt. Das Ergebnis sind eindrucksvolle Bilder aus den deutschen Produktionsstätten von RKW. Für die Kameraarbeit war Christof Wahl als DOP verantwortlich.



Der German Design Award ist einer der renommiertesten Wettbewerbe für Produkt- und Kommunikationsdesign. Ausgezeichnet werden innovative Produkte und Projekte, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind, vergeben wird der German Design Award vom Rat für Formgebung, der deutschen Marken- und Designinstanz.



Weitere Informationen zu RKW finden Sie unter: www.rkw-group.com.



Der Berliner Strategie- und Kommunikationsagentur wurde 1997 von Regula Bathelt und Martin Bruss gegründet und gehört zu den Pionieren für integrierte Kommunikation. Die Agentur ist spezialisiert auf den B2B Markt und unterstützt deutsche Unternehmen – meistens als Lead-Agentur – bei ihren internationalen Marketingaktivitäten.



www.smack-communications.com

